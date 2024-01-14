CHP’li İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı’ndaki rüşvet skandalı büyüyor! Kirli çark ortaya çıktı: Şifreleri bile vermişler

Şüphelilerin, başvuru yapan firmaların potansiyellerine göre fiyatlar biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirketlere 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.