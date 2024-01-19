Doğal gaz merkezi Türkiye olacak! Kritik görüşme bu hafta gerçekleşecek

Avrupa 'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" önerisini gündeme getirmişti. Bu öneri Türkiye tarafından olumlu karşılanmıştı. Rusya tarafından bölgede bir Doğalgaz İkmal Merkezi kurulması halinde Rus gazı Avrupa'ya ve uzak coğrafyalara Türkiye üzerinden açılacak.

TRAKYA ENERJİ ÜSSÜ OLACAK

Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası ile de doğalgazda merkez ülke olma hedefi için bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı. Trakya'da kurulacak doğalgaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak.

TÜRKİYE'NİN TEDARİK VE İLETİM İÇİN SAHİP OLDUĞU HATLAR

BATI HATTI: Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren, İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı, 845 kilometre uzunluğunda. Kapasitesi 14 milyar metreküp.