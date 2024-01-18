Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in ’yerel’ çekişmesi! CHP’nin Antalya, İzmir ve Muğla adayları neden açıklanmadı? İstifa furyası yakın!

Bu hafta Parti Meclisi'nin (PM) toplanmayacağı ve aday açıklamasının bir sonraki haftaya kalacağı ifade ediliyor. CHP'nin İzmir ve ilçeleri, Antalya, Muğla ve Bodrum ilçesi ile Ankara Çankaya ilçe belediye başkan adaylarını tespitte iç kriz yaşadığı öne sürülüyor.

MYK VE İMAMOĞLU KADROSU ÇATIŞMADA

Parti kulislerinde bunun nedenin "İstanbul ve Ankara dinamiğinin yanı sıra MYK içerisinde ve arkada mutfak çalışması yapan kadro içindeki görüş farklılıklarından" kaynaklandığını iddia ediliyor.

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CHP içinde bazı isimlerin anket sonuçlarına dayalı olarak aday gösterildiği açıklamaları da tartışma konusu. Anketleri yapan firmaların isimleri, nasıl belirlendiği, yeterliliklerinin olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapılmamış olması, son PM toplantısında da eleştiri konusu olmuştu.

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Milliyet'te yer alan habere göre, parti yönetiminin anketleri gerekçe göstererek yeniden aday yapmadığı belediye başkanları da bu konuda isyan bayrağını açtı. Kimi istifa ederek seçimlere bağımsız girme kararı alırken, bir kısmı ise genel merkezi aday konusunda yeniden düşünmeye ikna etmeye çalışıyor. Bazıları da sürecin sonunda istifayı planlıyor.