11 ilde eş zamanlı harekete geçildi! DEAŞ ve El Kaide’ye “KAHRAMANLAR-45” operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yürütülen "KAHRAMANLAR-45" operasyonları kapsamında 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.



Resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız" dedi.

1️⃣1️⃣ İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "KAHRAMANLAR-45" Operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz… pic.twitter.com/WgLFSk96YU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;11 İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "KAHRAMANLAR-45" Operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;



Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz ❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden ve sona eren "KAHRAMANLAR-45" operasyonlarında;

📌Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs,

📌Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,

📌Elazığ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli şahıs,

📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli şahıs,

📌Konya'da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli şahıs,

📌Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şüpheli şahıs,

📌Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,

📌Rize'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs,

📌Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs,

📌Sivas'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli şahıs ve

📌Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

📌 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile

📌 Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek❗️



