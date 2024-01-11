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CHP yangın yeri! İmamoğlu'nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte

CHP gerilim dolu günlerden geçiyor. Özgür Özel'le koltuk kavgasına tutuşan Ekrem İmamoğlu'nun aday dayatmasının gölgesinde PM 242 seçim çevresinde isimleri açıkladı. İmamoğlu İstanbul’un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM’den geçirirken, Eskişehir'de Kılıçdaroğlu'na destek veren Yılmaz Büyükerşen'in tasfiyesine ön ayak oldu. Özgür Özel ise PM toplantısında çaresizliğiyle ön plana çıktı. Özel'in iyice köşeye sıkıştığı, Ekrem İmamoğlu'nun da CHP koltuğu üzerinde kurduğu vesayeti iyice artırdığı gözlemlendi. Bir yandan da gözler 1 Nisan planı yapan Bay Kemalistler'de...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 18:24 Güncelleme 11 Ocak 2024, 18:43
CHP yangın yeri! İmamoğlu’nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.
İmamoğlu kurultay sonrası ʺBaşkan benimʺ pozu vermişti.İmamoğlu kurultay sonrası ʺBaşkan benimʺ pozu vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

İkili arasında son olarak aday belirleme krizi patlak verdi. İmamoğlu 'eş genel başkan' edasıyla liste belirleyip Özel'e dayatmada bulundu.

'Emanetçi' konumuna düşen Özel ise deyim yerindeyse CHP'de kontrolü kaybetti.
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılarÖzgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılar


ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA DERİN KAVGA
Kavganın en somut göstergesi ise CHP Parti Meclisi toplantısında kayıtlara geçti. 250 ismin adaylığının açıklanması beklenirken yaşanan kriz sebebiyle aday duyuruları ertelendi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun telefonda tartıştığı, Özel'in "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" sözleriyle İmamoğlu'na rest çektiği bu durum karşısında İmamoğlu'nun Özel'in yüzüne telefonu kapattığı ortaya çıktı.
Behzat Ç. bir Ankara kaosu! CHP’de istenmeyen adam Mansur Yavaş… Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı ortalığı karıştırdı!

Türlü kavga ve dövüşün gölgesinde CHP, Parti Meclisi toplantısında 6 büyükşehir, 15 il, 189 ilçe ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresinde daha adaylarını belirledi.

KAOSUN GÖLGESİNDE 242 SEÇİM ÇEVRESİNDE ADAYLAR BELLİ OLDU
Adana'da Zeydan Karalar, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in yerine Ayşe Ünlüce, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş aday gösterildi.

MANSUR YAVAŞ'I KÜPLERE BİNDİREN 'BEHZAT Ç.' HAMLESİ
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.

Yavaş'ın bu süreçte İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut adayı yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Yavaş'ın aynı zaman Gölbaşı adayı konusunda da parti yönetimiyle ters düştüğü ve yaşanan son gelişmelerden rahatsız olduğu bildirildi.

İMAMOĞLU İSTEDİĞİNİ ALDI, ÖZGÜR ÖZEL KONTROLÜ KAYBETTİ
PM'den istediğini alan isim ise CHP'de 'eş başkan' edasıyla hareket edip koltuğa vesayet kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tasfiye edilişinde rol oynadı. PM tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehir adayı olarak Ayşe Ünlüce gösterildi.



ÖZEL'İN SÖZLERİ BOŞTA KALDI
PM'ye Özgür Özel'in sözlerinin boşta kalışı ve çaresizliği damgasını vurdu. Geride bıraktığımız ay "Manavgat'tan aday olacak" dediği Şükrü Sözen yerine PM'den çıkan isim Niyazi Nefi Kara oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından katıldığı canlı yayında Hatay'daki enkazın sorumlusu olarak da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı gösteren Özel, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak" ifadeleriyle göz boyadı. Özel'in bu açıklamasına rağmen PM, Hatay adayı olarak bir kez daha Lütfü Savaş'ı seçti.

Bu gelişmeler sonrası Özgür Özel'in iyice köşeye sıkıştığı, Ekrem İmamoğlu'nun da CHP koltuğu üzerinde kurduğu vesayeti iyice artırdığı gözlemlendi.

CHPde kurultay hesabı! Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri pusuda bekliyor! 1 Nisancıların Özgür Özeli indirme planı

BAY KEMALİSTLER TETİKTE
Bir yandan da gözler Kılıçdaroğlu destekçilerine çevrildi.

31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor. 1 Nisancılar hesaplarını İstanbul sonuçlarına göre yapıyor.

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CHP yangın yeri! İmamoğlu’nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
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