CHP yangın yeri! İmamoğlu’nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte

Türlü kavga ve dövüşün gölgesinde Türlü kavga ve dövüşün gölgesinde CHP , Parti Meclisi toplantısında 6 büyükşehir, 15 il, 189 ilçe ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresinde daha adaylarını belirledi. KAOSUN GÖLGESİNDE 242 SEÇİM ÇEVRESİNDE ADAYLAR BELLİ OLDU

Adana'da Zeydan Karalar, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in yerine Ayşe Ünlüce, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş aday gösterildi.



MANSUR YAVAŞ'I KÜPLERE BİNDİREN 'BEHZAT Ç.' HAMLESİ

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.



Yavaş'ın bu süreçte İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut adayı yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Yavaş'ın aynı zaman Gölbaşı adayı konusunda da parti yönetimiyle ters düştüğü ve yaşanan son gelişmelerden rahatsız olduğu bildirildi.

İMAMOĞLU İSTEDİĞİNİ ALDI, ÖZGÜR ÖZEL KONTROLÜ KAYBETTİ

PM'den istediğini alan isim ise CHP'de 'eş başkan' edasıyla hareket edip koltuğa vesayet kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.



İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tasfiye edilişinde rol oynadı. PM tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehir adayı olarak Ayşe Ünlüce gösterildi.





ÖZEL'İN SÖZLERİ BOŞTA KALDI

PM'ye Özgür Özel'in sözlerinin boşta kalışı ve çaresizliği damgasını vurdu. Geride bıraktığımız ay "Manavgat'tan aday olacak" dediği Şükrü Sözen yerine PM'den çıkan isim Niyazi Nefi Kara oldu.



6 Şubat depremlerinin ardından katıldığı canlı yayında Hatay'daki enkazın sorumlusu olarak da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı gösteren Özel, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak" ifadeleriyle göz boyadı. Özel'in bu açıklamasına rağmen PM, Hatay adayı olarak bir kez daha Lütfü Savaş'ı seçti.



Bu gelişmeler sonrası Özgür Özel'in iyice köşeye sıkıştığı, Ekrem İmamoğlu'nun da CHP koltuğu üzerinde kurduğu vesayeti iyice artırdığı gözlemlendi.

BAY KEMALİSTLER TETİKTE

Bir yandan da gözler Kılıçdaroğlu destekçilerine çevrildi.



31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor. 1 Nisancılar hesaplarını İstanbul sonuçlarına göre yapıyor.