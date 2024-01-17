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YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması: "Algılar gerçeği yansıtmıyor! 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor"

Son dakika haberi! YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız. Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor." dedi. Öte yandan seçmen listelerine itirazlar bugün itibarıyla sona erecek. YSK, itirazlara ilişkin kararını 20 Ocak'a kadar verecek. Seyyar sandıkta oy kullanmak isteyenler için de son başvurular bugün yapılabilecek.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 10:21 Güncelleme 17 Ocak 2024, 11:04
YSK Başkanı Ahmet Yener’den seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor! 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız." dedi.

Yerel seçim öncesi seçmen listeleri bugün askıdan indiriliyor



İşte Yener'in açıklamaları:

Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.

Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor.


SEÇMEN LİSTELERİ BUGÜN ASKIDAN İNDİRİLECEK

Öte yandan 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanmış olacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvim uyarınca, 2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanmış, listeler 4 Ocak'tan itibaren askıya çıkmıştı. Ayrıca bu tarih, listelere itiraz sürecinin de başlangıcı olmuştu.

Seçim takvimi kapsamında, bugün itibarıyla seçmen listeleri askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanacak.

YSK, listelere ilişkin itirazları 20 Ocak Cumartesi gününe kadar karara bağlayacak.

Ayrıca bina bazında seçmen kayıtlarının YSK ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanması işlemi de bugün sona erecek.

SEYYAR SANDIK BAŞVURULARI DA BUGÜN SONA ERİYOR

YSK'nin takvimi kapsamında, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, bu seçimlerde de seyyar sandıklarda oy kullanabilecek.

İlgililerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için söz konusu seçmenlerin bir yakını, seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru yapabilecek.

Seyyar sandıkta oy kullanımı için başvuru süreci bugün itibarıyla sona erecek.

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YSK Başkanı Ahmet Yener’den seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor! 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor
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