YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması: "Algılar gerçeği yansıtmıyor! 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor"

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız." dedi.
İşte Yener'in açıklamaları:
Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.
Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor.
SEÇMEN LİSTELERİ BUGÜN ASKIDAN İNDİRİLECEK
Öte yandan 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanmış olacak.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Takvim uyarınca, 2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanmış, listeler 4 Ocak'tan itibaren askıya çıkmıştı. Ayrıca bu tarih, listelere itiraz sürecinin de başlangıcı olmuştu.
Seçim takvimi kapsamında, bugün itibarıyla seçmen listeleri askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanacak.
YSK, listelere ilişkin itirazları 20 Ocak Cumartesi gününe kadar karara bağlayacak.
Ayrıca bina bazında seçmen kayıtlarının YSK ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanması işlemi de bugün sona erecek.