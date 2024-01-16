Kavga sosyal medyaya taşındı... Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu destekçisi İbrahim Özkan’a engel!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından parti karıştı.

Peş peşe istifalar yaşanırken takvim.com.tr kaosun arka planında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna dikkat çekti.

İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun "müstakil" kararına rağmen CHP ile ittifakı savunan ve gelişmeler sonrası partiden istifa eden İbrahim Özkan "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." diyerek hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran el olduğunu itiraf etti.