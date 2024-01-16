Son dakika: İYİ Parti’nin Çukurova İlçe Başkanlığı’nda 130 kişi istifa etti





"İNSANLARA YÜZÜM KALMADI"

İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray, "Ben İYİ Parti'nin Çukurova ilçe kurucu üyesiyim. Benim maddi ve manevi çok desteğim oldu. Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben de Meral Akşener'e bir kadın olarak inanmıştım. Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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