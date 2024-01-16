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Son dakika: İYİ Parti'nin Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden alınan yenilginin ardından İYİ Parti'deki istifaların ardı arkası kesilmiyor. Hemen hemen her gün yeni bir istifa haberinin geldiği İYİ Parti'nin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi görevi bıraktığını duyurdu. İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray, "Dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. İnsanlara yüzüm kalmadı" dedi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 12:10 Güncelleme 16 Ocak 2024, 12:11
Son dakika: İYİ Parti’nin Çukurova İlçe Başkanlığı’nda 130 kişi istifa etti

Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti.

İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi bugün istifa etti.

Grup, istifa dilekçelerini partiye teslim etti.



"İNANCIM KALMADI"
Grup adına konuşan Göktürk Güngör, "31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye genelinde İYİ Parti'den istifaların artması sonucunda biz de burada istifa ediyoruz. Bugün bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz. İYİ Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı" dedi.



"İNSANLARA YÜZÜM KALMADI"
İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray, "Ben İYİ Parti'nin Çukurova ilçe kurucu üyesiyim. Benim maddi ve manevi çok desteğim oldu. Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben de Meral Akşener'e bir kadın olarak inanmıştım. Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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