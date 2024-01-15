Son dakika: MSB duyurdu! Suriye ve Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı: PKK’nın finans kaynaklarına ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hava Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK/YPG'ye darbe vurmaya devam ediyor.🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/22wOSnRLbo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2024
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.