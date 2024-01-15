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CHP'de yerel seçim kaosu! Namus Şeref sözünü yutan Özgür Özel'e salvo: "Sandığa gidilmedi..."

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'de kavga, kaos sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel, CHP tabanına verdiği ön seçimler için verdiği "namus ve şeref sözü"nü adeta yuttu. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'de Murat Gerenli'nin aday olduğunun açıklanmasıyla belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bombaladı. Lüleburgaz'da ön seçim yapılmadığı vurgulayan Serap Ürün, "Genel merkezimizin aldığı kararı onaylamadığım için burada bulunuyorum. Özgür Özel değişim ve yenilikçi bir anlayışla geldiklerini söyledi hepimiz kendisini destekledik. Özgür Özel 'sandık kırmızı çizgimizdir' dedi. Ama bu Lüleburgaz halkının taleplerinin de bu yönde olmasına rağmen sandığa gidilmedi." ifadelerini kullandı. Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 00:45 Güncelleme 16 Ocak 2024, 00:47
CHP’de yerel seçim kaosu! Namus Şeref sözünü yutan Özgür Özel’e salvo: Sandığa gidilmedi...

CHP koltuk kavgasının ardı arkası kesilmiyor. Seçimlerin ardından "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'den ret cevabı almasının ardından CHP içerisinde yeni bir kaosu beraberinde getirdi.

Özgür Özel, İYİ Parti'den iş birliği için ret cevabını aldıktan hemen sonra 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonra CHP yönetiminin nasıl olacağını gözler önüne sermişti.

Belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini bekleyen aday adayları, yaşanan bu gelişmelerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

VERDİĞİ NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ'NÜ YUTTU

Özgür Özel, genel başkan seçildiği 4 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'da "Hepinize namus ve şeref sözü; ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" demişti. Özgür Özel'in namus ve şeref sözü verdiği "ön seçim" sadece 35 seçim bölgesi ile sınırlandırıldı.

ÖN SEÇİM YAPILMAYINCA TANSİYON YÜKSELDİ

Ön seçim yerine CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama ile adayın belirlendiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki CHP İlçe Başkanlığı toplantısında tansiyon yükseldi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SALVO

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığının haftalık toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen Murat Gerenli, adaylığını açıklamak için kürsüye çıktı.

Gerenli'nin konuşması sonrasında söz hakkı isteyenler kürsüye çıktığı sırada belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, Özgür Özel'in sözlerini hatırlatarak "demokrasi" çağrısı yapınca İl Başkanı Bora Terzi ve Murat Gerenli'yi destekleyen üyelerden tepki aldı.

"LÜLEBURGAZ'DA SANDIĞA GİDİLMEDİ"

Lüleburgaz'da ön seçim yapılmadığı vurgulayan Serap Ürün, "Genel merkezimizin aldığı kararı onaylamadığım için burada bulunuyorum. Özgür Özel değişim ve yenilikçi bir anlayışla geldiklerini söyledi hepimiz kendisini destekledik. Özgür Özel 'sandık kırmızı çizgimizdir' dedi. Ama bu Lüleburgaz halkının taleplerinin de bu yönde olmasına rağmen sandığa gidilmedi." ifadelerini kullandı.

Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.

25 yıllık başkanlık dönemi biten Yılmaz Büyükerşen Ekrem İmamoğlu ve Özeli yerden yere vurdu: Bunlar CHPnin virüsü!

Öte yandan CHP'de İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tasfiye edilişinde rol oynadı. PM tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehir adayı olarak Ayşe Ünlüce gösterildi.

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Yılmaz Büyükerşen'den İmamoğlu ve Özel'e: ''Bunlar CHP'nin virüsü!''


Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yerine daha önce belediyede hukuk müşavirliğinin yanı sıra seçim sürecine kadar genel sekreter olarak görev yapan Ayşe Ünlüce aday gösterildi. 25 yıllık başkanlık döneminin sonuna yaklaşan Büyükerşen, CHP'nin Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile birlikte partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.



BÜYÜKERŞEN'DEN İMAMOĞLU VE ÖZEL'E SERT TEPKİ: BUNLAR CHP'NİN VİRÜSÜ

Adayların açıklamalarının ardından konuşan Büyükerşen, isim vermeden adaylığına taş koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.


İKİ KİŞİ YAN YANA GELİNCE DİĞER GİDENLERİN DEDİKODUSUNU YAPARLAR

İsim vermeden kendisinin görevden uzaklaştırıldığını ve parti içinde büyük bir dedikodu kazanının kaynadığına dikkat çeken Büyükerşen, "Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP'de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi. Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatımı vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar." dedi.




KISKANÇLIKLAR İFTİRALAR

"Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde." diyerek parti içindeki kumpasları adeta itiraf eden Büyükerşen, "Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır. Uzun gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette."

BUNLAR MİKROP VİRÜS

"CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye'deki, Büyük Millet Meclisi'ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm" diye konuştu.

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