CHP'de yerel seçim kaosu! Namus Şeref sözünü yutan Özgür Özel'e salvo: "Sandığa gidilmedi..."

Ön seçim yerine CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama ile adayın belirlendiği Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesindeki CHP İlçe Başkanlığı toplantısında tansiyon yükseldi.

"LÜLEBURGAZ'DA SANDIĞA GİDİLMEDİ"

Lüleburgaz'da ön seçim yapılmadığı vurgulayan Serap Ürün, "Genel merkezimizin aldığı kararı onaylamadığım için burada bulunuyorum. Özgür Özel değişim ve yenilikçi bir anlayışla geldiklerini söyledi hepimiz kendisini destekledik. Özgür Özel 'sandık kırmızı çizgimizdir' dedi. Ama bu Lüleburgaz halkının taleplerinin de bu yönde olmasına rağmen sandığa gidilmedi." ifadelerini kullandı.

Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.

Öte yandan CHP'de İstanbul'un 12 ilçesinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de tasfiye edilişinde rol oynadı. PM tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehir adayı olarak Ayşe Ünlüce gösterildi.