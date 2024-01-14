SON DAKİKA

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Teröre karşı birliktelik mesajı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Al Nahyan'ın, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Başkan Erdoğan'a ilettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 15:37 Güncelleme 14 Ocak 2024, 15:52
Teröre karşı birliktelik mesajı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AL NAHYAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi."

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