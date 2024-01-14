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Son dakika: İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer hayatını kaybetti! Faruk Beşer kimdir?

Son dakika haberleri... AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyesi Sadık Beşer'in ağabeyi İslam hukukçusu, ilahiyatçı, akademisyen ve yazar Faruk Beşer hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 17:08 Güncelleme 14 Ocak 2024, 17:09
Son dakika: İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer hayatını kaybetti! Faruk Beşer kimdir?

Kartepe İlçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan Başer ailesinin mensuplarından Prof. Dr. Faruk Beşer vefat etti.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyesi Sadık Beşer'in de abisi olan Faruk Beşer'in, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlandığı ve ağır bir Covid geçirdiği öğrenildi.

2 hafta devam eden rahatsızlığı sonrası, damarlarına 5 stent takılan Başer, beynine pıhtı atması sonucu kısmı felç geçirdi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Başer, akşam saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ ALİ ERBAŞ DUYURDU
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Faruk Beşer'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

"Dâr-ı bekâya irtihal eden İslam Hukuku hocası, Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekânı cennet olsun."

FARUK BEŞER KİMDİR?
1952'de Trabzon'da doğan Faruk Beşer, ilkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulunda, liseyi Yozgat İmam-Hatip Lisesinde okudu.

1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu.

1985 yılında İslâm Hukuku dalında "İslâm'da Sosyal Güvenlik" adlı teziyle doktor oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak sekiz sene muhtelif görevlerde bulundu.

Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalıştı.

1986-1993 yılları arasında İlmî Araştırmalar Merkezinde kurucu müdür olarak çalıştı.

1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine öğretim üyesi olarak gitti ve orada iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu.

Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu.

Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı.

1999-2000 yılları arasında 6 ay ABD University of Pittsburgh'ta Visiting Professor olarak görev yaptı.

Son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.

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