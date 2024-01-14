"Dâr-ı bekâya irtihal eden İslam Hukuku hocası, Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekânı cennet olsun."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Faruk Beşer 'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak sekiz sene muhtelif görevlerde bulundu.

1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine öğretim üyesi olarak gitti ve orada iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu.

Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu.

Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı.

1999-2000 yılları arasında 6 ay ABD University of Pittsburgh'ta Visiting Professor olarak görev yaptı.

Son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.