HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kar geliyor! Hafta sonu plan yapanlar dikkat | 12 Ocak 2023 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 6°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu