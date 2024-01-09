İSTANBUL ŞARTI: YÖNETİME ORTAK OLURSAK DESTEKLERİZ
CHP yandaşı PolitikYol'a konuşan Temelli İstanbul için belediye yönetimine ortak olmaları şartıyla destek vereceklerini söyledi.
Temelli, "İstanbul'da farklı eğilimler var. Dolayısıyla İstanbul'da karar vermek için biraz ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Tabanımızın güçlü olduğu kentlerden biri olduğu için İstanbul'daki kent yönetimine ortak olmak, o kenti yönetmede söz sahibi olmak önemli bir hedef bizim için. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı o yüzden titizlikle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN ZİYARETİ OLUMLUYDU"
Temelli Özgür Özel'i DEM'i ziyaretine ilişkin de konuştu. Özel'in kayyım mesajlarını hatırlatan Temelli, "Seçim atmosferinde her şeyi sağlıklı değerlendirmek çok mümkün olmuyor. Yine bir seçim atmosferindeyiz. Bakalım bu yaklaşım gelişecek, büyüyecek, tutarlı, istikrarlı bir hal alacak mı? Yoksa seçim zamanlarının köpüğü olarak mı kalacak? Açıkçası bilmiyoruz. Özgür Bey'in açıklamaları olumluydu. Ziyareti de önemli bir ziyaretti. Ama şunun görülmesi gerekiyor; bu iktidardan kurtulmak istiyorsanız Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda samimi olmak gerekiyor. Bu samimiyetin yolu da Kürt sorununun çözümünden geçiyor. Zaman zaman kurulan güzel cümleler bunun için yeterli değil. Bunun siyasetini üretmek lazım. Beklentimiz bu yönde. Bütün muhalefetten bunu bekliyoruz. Tabii ki kimsenin samimiyetini biz test etmiyoruz ve samimiyete inanıyoruz. Umarım bu, sadece bu cümlelerle sınırlı kalmaz, siyasete de yansır." dedi.
SALON GERİLİMİ YAŞANMIŞTI
Öte yandan CHP ile DEM arasında salon gerilimi yaşanmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i hedef alarak, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz." ifadeleriyle gözdağı vermişti.
PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR
DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda karşılıklı atışmalar yaşansa da İstanbul ve Ankara'da destek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.
ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ PAZARLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.
Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaptı. DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ilçeleri istediği gündeme geldi.
EŞ BAŞKAN GÖNDERMESİ
Ziyaret sonrası DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Özgür Özel için, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifaelerini kullanarak güldü.
Bilindiği üzere Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savuruluyor. Ekremci kalemşorler her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun "fiili eş başkan" ilan ediyor.
Daha sonra DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı.