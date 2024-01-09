İSTANBUL ŞARTI: YÖNETİME ORTAK OLURSAK DESTEKLERİZ

CHP yandaşı PolitikYol'a konuşan Temelli İstanbul için belediye yönetimine ortak olmaları şartıyla destek vereceklerini söyledi.

Temelli, "İstanbul'da farklı eğilimler var. Dolayısıyla İstanbul'da karar vermek için biraz ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Tabanımızın güçlü olduğu kentlerden biri olduğu için İstanbul'daki kent yönetimine ortak olmak, o kenti yönetmede söz sahibi olmak önemli bir hedef bizim için. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı o yüzden titizlikle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ZİYARETİ OLUMLUYDU"

Temelli Özgür Özel'i DEM'i ziyaretine ilişkin de konuştu. Özel'in kayyım mesajlarını hatırlatan Temelli, "Seçim atmosferinde her şeyi sağlıklı değerlendirmek çok mümkün olmuyor. Yine bir seçim atmosferindeyiz. Bakalım bu yaklaşım gelişecek, büyüyecek, tutarlı, istikrarlı bir hal alacak mı? Yoksa seçim zamanlarının köpüğü olarak mı kalacak? Açıkçası bilmiyoruz. Özgür Bey'in açıklamaları olumluydu. Ziyareti de önemli bir ziyaretti. Ama şunun görülmesi gerekiyor; bu iktidardan kurtulmak istiyorsanız Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda samimi olmak gerekiyor. Bu samimiyetin yolu da Kürt sorununun çözümünden geçiyor. Zaman zaman kurulan güzel cümleler bunun için yeterli değil. Bunun siyasetini üretmek lazım. Beklentimiz bu yönde. Bütün muhalefetten bunu bekliyoruz. Tabii ki kimsenin samimiyetini biz test etmiyoruz ve samimiyete inanıyoruz. Umarım bu, sadece bu cümlelerle sınırlı kalmaz, siyasete de yansır." dedi.