Jeffrey Epstein kimdir, öldü mü, nasıl öldü? Epstein adası nerede, adada neler oldu? Pedofili ağını itiraf eden jet pilotu Nadya Marçinko kimdir?

Mark Epstein, kardeşinin, eski Başkan Trump ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında bazı "kirli bilgileri" ortaya çıkardığını ancak bunların detaylarını kendisine söylemediğini öne sürdü.

"EPSTEİN'IN ÖLÜMÜNÜ KİMİN İÇİN GİZLİYORDU"

Kardeşinin günlük hayatına dahil olmadığını, bu nedenle onun neleri bilip bilmediğini söyleyen Mark, " William Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu (Epstein'ın ölümünü) gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek, şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Geçen hafta yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.