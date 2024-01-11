Jeffrey Epstein kimdir, öldü mü, nasıl öldü? Epstein adası nerede, adada neler oldu? Pedofili ağını itiraf eden jet pilotu Nadya Marçinko kimdir?

TRUMP VE CLINTON HAKKINDA KİRLİ BİLGİLER
Mark Epstein, kardeşinin, eski Başkan Trump ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında bazı "kirli bilgileri" ortaya çıkardığını ancak bunların detaylarını kendisine söylemediğini öne sürdü.
"EPSTEİN'IN ÖLÜMÜNÜ KİMİN İÇİN GİZLİYORDU"
Kardeşinin günlük hayatına dahil olmadığını, bu nedenle onun neleri bilip bilmediğini söyleyen Mark, " William Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu (Epstein'ın ölümünü) gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.
JEFFREY EPSTEİN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek, şüphelerini dile getirmişti.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Geçen hafta yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.
DOSYADA ESKİ ABD BAŞKANLARININ DA ADI VAR
Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.
NADYA MARÇİNKO KİMDİR? İTİRAF ETTİ
Bill Clinton'ın Jeffrey Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinirken Türkiye ile ilgili kan donduran bir itiraf gündeme oturdu. Epstein'in en yakın isimlerinden biri, pedofili ağına dahil edilmek üzere Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.
"ÇOCUKLARI ABD'YE GETİRDİK"
Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.