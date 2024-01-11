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Hastanede panik anları! Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi!

Batman'da özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç. (27), kaldığı odayı ateşe verdi. 20 hasta yakındaki bir özel hastaneye sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, M.C.Ç. gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 09:13 Güncelleme 11 Ocak 2024, 10:00
Hastanede panik anları! Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi!

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı özel bir hastanenin 4'üncü katında bugün saat 03.00 sıralarında psikiyatri hastası M.C.Ç., kaldığı odayı ateşe verdi.

Personelin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Psikiyatri hastası hastane odasını yaktı

Odada kalan ve çıkmayı reddeden M.C.Ç. hastane çalışanlarının uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

O kattaki 20 hasta da yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4'üncü katta zarara neden olan yangını çıkaran M.C.Ç. gözaltına alındı.

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