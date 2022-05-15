Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!

Yakalama kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Kampüs İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğündeki şef olarak görev yaptığı işine gitmediği belirlenen ve ikametinde de bulunamayan M.D, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 13 Mayıs'ta, Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.