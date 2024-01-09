İYİ Parti lideri Meral Akşener bu sefer de CHP’yi Özgür Özel’in memleketi Manisa’da bombaladı: Biz CHP’ye yancılık için mi kurulduk?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ilan etmesinin ardından savaş sürmeye devam ediyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ilan etmesinin ardından savaş sürmeye devam ediyor.
"PKK'LILARLA EL SIKIŞANLARIN ELLERİNİ BIRAKTIK"
Geçtiğimiz günlerde Bursa Teşkilat Buluşması'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere müstakil olarak gireceklerinin bir kez daha altını çizerek, "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz. Kimseyle el sıkışmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden, kimseye hakaret etmeden" ifadelerini kullanmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN MEMLEKETİNDEN CHP'YE YİNE DALDI
İYİ Parti lideri Akşener, emanetçi Özgür Özel'in memleketinden CHP'yi bombaladı.
"BİZ CHP'YE YANCILIK İÇİN Mİ KURULDUK?"
Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış.' Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk." diye konuştu.
"KABUL KARDEŞİM SUÇ BENİM!"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmelerinin ardından muhalefette suçlu arayışına girişildiğini aktaran Akşener, şöyle devam etti:
"2023'te sistemi değiştirdik mi? Hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor?"
CHP İLE AKŞENER ARASINDAKİ KRİZ
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından parti karıştı. Peş peşe istifalar yaşanırken takvim.com.tr kaosun arka planında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna dikkat çekti.
İyi Parti'den ihracı istenen ve sonra istifa eden İbrahim Özkan "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." diyerek hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran el olduğunu itiraf etmiş oldu.
AKŞENER SERT ÇIKTI: SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM
Gelişmeler üzerine konuşan Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.
Akşener şunları söyledi:
"Hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."
AKŞENER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ: KORKAKLAR
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "Korkaklar" diye hedef alan Akşener yerel seçimlere bir kez daha tek başlarına gireceklerini söyledi.
Akşener şunları söyledi:
"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok."
İMAMOĞLU AKŞENER'E SALLADI: BAZI DOSTLAR HADDİNİ AŞIYOR
İBB Başkanı İmamoğlu aynı gün İYİ Parti lideri Akşener'e üstü kapalı yanıt vererek "Haddini aşıyor" göndermesi yaptı.
İmamoğlu,"Şimdi yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor." dedi.
Yavaş ise, "Korkak" ifadesinin zoruna gittiğini söyleyerek Akşener'i ikili oynamakla eleştirdi. Yavaş, "Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemleri olmuştu, 'Biz noter değiliz, Altılı Masa karar verecek' diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha önce görüşüp, farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman, eğer ille benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi." ifadelerini kullandı.
Yaşanan kavga sonrası İYİ Parti'de istifa furyası devam etti.