Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Villadaki kaçak raporlanacak

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tekstilcilik yaptığı ve aylık 10 bin lira geliri olduğu yönünde nöbetçi mahkemeye savunma yapan Mahiroğlu'nun villasıyla ilgili inceleme yapmak üzere bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

RAPOR İSTENDİ

Mahkeme, 22 Kasım'da inşaat, harita mühendisi ve arkeolog olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyetinin, Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında keşif yapmasına hükmetti. Mahkeme hâkimi ile bilirkişi heyeti, karar doğrultusunda 11 Aralık'ta Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında keşif yaptı. Bilirkişi heyeti, kaçak villa inşaatını yerinde inceleyerek fotoğraflarını çekti.

Mahkeme, bilirkişiden Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatıyla ilgili rapor hazırlamasını talep etti. Raporda, kaçak inşaatla ilgili hususların tek tek irdelenmesi, villanın son durumu, onaylanmış ise onaylanan proje ve rölöveye uygun olup olmadığı, tescilli yapıda zarar meydana gelip gelmediği, kaçak işlemlerden sonra kültür varlığı binanın kurul onaylı projelere uygun hale getirilip getirilmediğinin tespitine yer verilmesi istendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; mahkeme ayrıca, binanın kaçak inşaat işlemleri nedeniyle zarar görüp görmediği ve özgün yapısını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgilerin de hazırlanacak olan raporda yer almasını talep etti. Bilirkişi heyeti raporu hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Rapor, davanın seyri açısından önem taşıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN