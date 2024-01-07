SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Kendi adaylığını açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını bile anmadı! Kılıçdaroğlu cephesinden İmamoğlu'na: Dalgınlık değil kasıt

Son dakika haberleri... CHP içini resmen darmaduman eden Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşanan telefon krizinin ardından yapılan toplantıda kendi İBB adaylığını ilan etti. İmamoğlu'nun Özgür Özel'in yerine genel başkan edasıyla dolaşması parti içinde büyük krize yol açarken lansman toplantısında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını bile anmaması büyük dikkat çekti. Kılıçdaroğlu cephesinden duruma tepki gösterildi. İmamoğlu'nun dalgınlıkla değil kasıtlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını anmadığını söyleyen kurmayların, "Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu, unutulacak bir isim değil. 13 yıl genel başkanlık yapmış, büyük bir uzlaşıyı sağlamış bir isim" dediği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 17:02 Güncelleme 07 Ocak 2024, 17:10
Son dakika: Kendi adaylığını açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını bile anmadı! Kılıçdaroğlu cephesinden İmamoğlu’na: Dalgınlık değil kasıt

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala Türkiye, CHP içerisinde yaşanan kaosa şahit oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık krizinin ardından yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun kendi kendini İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olarak ilan etmesi büyük dalga konusu olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmediKemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi

İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasında her şeyden ve herkesten bahsetti ama bir kişi hariç: Koltuktan darbeyle indirdiği Kemal Kılıçdaroğlu.

OĞULDAN BABAYA BİR DARBE DAHA!
Milliyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığına ilişkin İstanbul'daki lansman toplantısına, hem İstanbul il hem de İmamoğlu tarafından davet edilmesine karşın "programının yoğunluğu" gerekçesiyle katılmamıştı.

CHPde adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaştan İmamoğluna bombardıman: Böyle parti olur mu?CHPde adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaştan İmamoğluna bombardıman: Böyle parti olur mu?

Kurmayları, İmamoğlu'nun bu tavrı için "çok üzücü" sitemini dillendirirken, şunları söyledi:

"İmamoğlu, kendisini İBB Başkan adayı yapan ve seçtiren Kemal Bey'den bahsetmedi. Dalgınlık olduğunu düşünmüyoruz. İki ay öncesine kadar Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu, unutulacak bir isim değil. 13 yıl genel başkanlık yapmış, büyük bir uzlaşıyı sağlamış, hiçbir araya gelmez denen kişileri bir araya getirmiş bir isim. Kılıçdaroğlu'nun orada ismini söylemesi, onu büyütürdü. Kılıçdaroğlu açısından bir kayıp yok."

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılar

Kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile kurultay sonrası hiç yüzyüze görüşme yapılmadığını da belirtti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDAKİ ADAYLIK KRİZİ TIRMANDI
Öte yandan belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir kaosa dönüştü. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak için hamle yapıyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor.

CHPde adaylık krizi! Ekrem İmamoğlu İstanbul listesini hazırladı... Murat Onguna koltuk kıyağı çekiyor!

İZMİR'DE EKREM DAYATIYOR ÖZGÜR DİRENİYOR!
İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak isterken bu durum Özgür Özel'i kızdırdı.

İkili arasında en derin kriz ise İzmir üzerinden yaşanıyor. İmamoğlu ve Özel Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in üstünü çizdi ancak ortak bir isimde anlaşamadı. Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na söz verdiği ancak İmamoğlu'nun kendi güdümündeki Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği biliniyor.

İZMİR'DE YENİ PAZARLIK
Ekrem İmamoğlu ne kadar dayatmada bulunsa da Özgür Özel direnmeyi deniyor

CHPde sular durulmuyor! Özgür Özel Özlem Çerçioğlunun üzerini çizecek mi? Tepkiler çığ gibi! Adaylığını aklınızdan bile geçirmeyin...

İMAMOĞLU SELİN SAYEK BÖKE İSMİNİ SUNDU
Son olarak İmamoğlu'nun Buğra Gökce yerine yeni bir pazarlığa girişerek yine kendine yakın Selin Sayek Böke'yi İzmir için dillendirdiği iddia edildi. İddiaya göre İmamoğlu, "Madem Buğra'yı aday yapmıyorsun. O halde senin kadın aday olsun isteğine de uyacak Selin Sayek Böke'yi İzmir'de aday gösterelim. Genel Sekreter de Buğra Gökçe olsun" diyerek Özel'e yeni bir teklif sundu.

Söz konusu iddiayı Siyasal İletişimci Ferhat Murat Gündeme getirdi.

Murat şunları yazdı:

"İBB Başkan Adayı lansman törenine katılmak için dün İstanbul'a gelen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile 'yine' İzmir'i konuştu. Bir süredir İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin İzmir'de aday gösterilmesini isteyen Ekrem İmamoğlu, bununla birlikte diğer taleplerinin Özgür Özel tarafından reddedilmesi ve paylaşımlarımdan sonra oluşan tepkiler nedeniyle dün İstanbul'da yeni bir kart açtı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre; İmamoğlu, "Madem Buğra'yı aday yapmıyorsun. O halde senin kadın aday olsun isteğine de uyacak Selin Sayek Böke'yi İzmir'de aday gösterelim. Genel Sekreter de Buğra Gökçe olsun" ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e yeni bir öneri sundu… Genel Merkez'de halihazırda 'Ekremciler Grubu'nda yer alan Selin Sayek Böke'nin 28 Mayıs seçimleri sonrasında, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Planlama Ajansı'nda bazı çalışmalar yaptığı biliniyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'i elinde tutma arzusu sürüyor… İzmir'de kazanan Özgürcüler mi, yoksa Ekremciler mi olacak? Hep birlikte göreceğiz…"

Selin Sayek Böke DEM ziyaretinde Özgür Özel'in yanında yer almıştı

TELEFONDA KAPIŞTILAR
Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısında 250 ismin adaylığı açıklanacaktı ancak yaşanan kriz sebebiyle erteleme geldi.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılar

İptale kılıf olarak Yagıtay'ın verdiği Can Atalay kararı öne sürüldü ancak Özgür Özel'in telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dediği ve Ekrem İmamoğlu'nun telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattığı ortaya çıktı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL LİSTESİ ASKIYA ALINDI
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasıdaki kavga lansman krizine de dönüştü.

Ekrem İmamoğlu, dün yapılan adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Özel "aday dayatmasına" karşı çıkınca İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklandı.

Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmadı Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz! Protokol krizi

Meral Akşenerden CHPye bir salvo daha: PKKlılarla el sıkışanların ellerini bıraktık

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve İl Başkanı ilk açıklamasını yapıyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum
İstanbulspor - Fenerbahçe | CANLI
SON DAKİKA