Son dakika: Kendi adaylığını açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını bile anmadı! Kılıçdaroğlu cephesinden İmamoğlu’na: Dalgınlık değil kasıt

Kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile kurultay sonrası hiç yüzyüze görüşme yapılmadığını da belirtti.
İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDAKİ ADAYLIK KRİZİ TIRMANDI
Öte yandan belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir kaosa dönüştü. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak için hamle yapıyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor.
İZMİR'DE EKREM DAYATIYOR ÖZGÜR DİRENİYOR!
İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak isterken bu durum Özgür Özel'i kızdırdı.
İkili arasında en derin kriz ise İzmir üzerinden yaşanıyor. İmamoğlu ve Özel Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in üstünü çizdi ancak ortak bir isimde anlaşamadı. Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na söz verdiği ancak İmamoğlu'nun kendi güdümündeki Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği biliniyor.
İZMİR'DE YENİ PAZARLIK
Ekrem İmamoğlu ne kadar dayatmada bulunsa da Özgür Özel direnmeyi deniyor
İMAMOĞLU SELİN SAYEK BÖKE İSMİNİ SUNDU
Son olarak İmamoğlu'nun Buğra Gökce yerine yeni bir pazarlığa girişerek yine kendine yakın Selin Sayek Böke'yi İzmir için dillendirdiği iddia edildi. İddiaya göre İmamoğlu, "Madem Buğra'yı aday yapmıyorsun. O halde senin kadın aday olsun isteğine de uyacak Selin Sayek Böke'yi İzmir'de aday gösterelim. Genel Sekreter de Buğra Gökçe olsun" diyerek Özel'e yeni bir teklif sundu.
Söz konusu iddiayı Siyasal İletişimci Ferhat Murat Gündeme getirdi.
Murat şunları yazdı:
"İBB Başkan Adayı lansman törenine katılmak için dün İstanbul'a gelen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile 'yine' İzmir'i konuştu. Bir süredir İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin İzmir'de aday gösterilmesini isteyen Ekrem İmamoğlu, bununla birlikte diğer taleplerinin Özgür Özel tarafından reddedilmesi ve paylaşımlarımdan sonra oluşan tepkiler nedeniyle dün İstanbul'da yeni bir kart açtı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre; İmamoğlu, "Madem Buğra'yı aday yapmıyorsun. O halde senin kadın aday olsun isteğine de uyacak Selin Sayek Böke'yi İzmir'de aday gösterelim. Genel Sekreter de Buğra Gökçe olsun" ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e yeni bir öneri sundu… Genel Merkez'de halihazırda 'Ekremciler Grubu'nda yer alan Selin Sayek Böke'nin 28 Mayıs seçimleri sonrasında, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Planlama Ajansı'nda bazı çalışmalar yaptığı biliniyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'i elinde tutma arzusu sürüyor… İzmir'de kazanan Özgürcüler mi, yoksa Ekremciler mi olacak? Hep birlikte göreceğiz…"
TELEFONDA KAPIŞTILAR
Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısında 250 ismin adaylığı açıklanacaktı ancak yaşanan kriz sebebiyle erteleme geldi.
İptale kılıf olarak Yagıtay'ın verdiği Can Atalay kararı öne sürüldü ancak Özgür Özel'in telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dediği ve Ekrem İmamoğlu'nun telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattığı ortaya çıktı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL LİSTESİ ASKIYA ALINDI
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasıdaki kavga lansman krizine de dönüştü.
Ekrem İmamoğlu, dün yapılan adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Özel "aday dayatmasına" karşı çıkınca İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklandı.