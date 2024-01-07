Son dakika: Kendi adaylığını açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını bile anmadı! Kılıçdaroğlu cephesinden İmamoğlu’na: Dalgınlık değil kasıt

Kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile kurultay sonrası hiç yüzyüze görüşme yapılmadığını da belirtti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDAKİ ADAYLIK KRİZİ TIRMANDI

Öte yandan belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir kaosa dönüştü. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak için hamle yapıyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor.

İZMİR'DE EKREM DAYATIYOR ÖZGÜR DİRENİYOR!

İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak isterken bu durum Özgür Özel'i kızdırdı.

İkili arasında en derin kriz ise İzmir üzerinden yaşanıyor. İmamoğlu ve Özel Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in üstünü çizdi ancak ortak bir isimde anlaşamadı. Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na söz verdiği ancak İmamoğlu'nun kendi güdümündeki Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği biliniyor.

İZMİR'DE YENİ PAZARLIK

Ekrem İmamoğlu ne kadar dayatmada bulunsa da Özgür Özel direnmeyi deniyor

İMAMOĞLU SELİN SAYEK BÖKE İSMİNİ SUNDU

Son olarak İmamoğlu'nun Buğra Gökce yerine yeni bir pazarlığa girişerek yine kendine yakın Selin Sayek Böke'yi İzmir için dillendirdiği iddia edildi. İddiaya göre İmamoğlu, "Madem Buğra'yı aday yapmıyorsun. O halde senin kadın aday olsun isteğine de uyacak Selin Sayek Böke'yi İzmir'de aday gösterelim. Genel Sekreter de Buğra Gökçe olsun" diyerek Özel'e yeni bir teklif sundu.