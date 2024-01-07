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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı belli oluyor

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilde adaylarını açıklıyor.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 00:21 Güncelleme 07 Ocak 2024, 14:09
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı belli oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilde adaylarını açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Istanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.

"Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancıyla vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kalanlarına başsağlığı diliyorum.

İsrail şiddetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için yüreklerimizin dağlandığı bir dönemdeyiz. İsrail'in barbarca saldırılarında şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz.

Daha fazla çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bü süreçte zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için her türlü çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz mazlumlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı için hazırlıklar tamamlandı.

Katılımcılar ve basın mensupları saat 10.30 itibarıyla güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alınmaya başladı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" mottolu sahne tasarımı yapılan salona, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" ve "Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev led ekranda AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip ederken, aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini aktarıyor.

Toplantı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bazı kabine üyeleri, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları, adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer aldı.

26 İLİN ADAYLARIYLA GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, tanıtım toplantısı ismini açıklayacağı adaylarla bir görüşme gerçekleştirdi.


Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:
1- İstanbul
2-Kocaeli
3-Eskişehir
4- Bursa
5-Denizli


6-Balıkesir
7.-Aydın
8-Samsun
9- Erzurum
10-Muğla
11-Ordu

Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:
1.Giresun
2.Elazığ
3.Edirne
4.Düzce
5.Bitlis
6.Bingöl
7.Çanakkale


8.Çankırı
9.Kastamonu
10.Rize
11.Sinop
12.Tokat
13.Yalova
14.Isparta
15.Artvin


PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK

İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek.

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu!

Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.

5 İLDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek.

24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak.

AK Parti İstanbulun yeni yerel seçim şarkısı belli oldu! Çoğu bitti azı kaldı

AK PARTİ İSTANBUL'UN SEÇİM ŞARKISI

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.

İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu. Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı


Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı

Vokalistler Söyler
(Yandık sevda ocağında)
(Hep gül olsun kucağında)
(Bu şehrin her sokağında)
(Aşkımızın izi kaldı)

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