Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı belli oluyor

Katılımcılar ve basın mensupları saat 10.30 itibarıyla güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alınmaya başladı. "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" mottolu sahne tasarımı yapılan salona, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" ve "Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev led ekranda AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı. Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip ederken, aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini aktarıyor.

Toplantı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bazı kabine üyeleri, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları, adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer aldı. 26 İLİN ADAYLARIYLA GÖRÜŞME Başkan Erdoğan, tanıtım toplantısı ismini açıklayacağı adaylarla bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:

1- İstanbul

2-Kocaeli

3-Eskişehir

4- Bursa

5-Denizli



6-Balıkesir

7.-Aydın

8-Samsun

9- Erzurum

10-Muğla

11-Ordu



Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:

1.Giresun

2.Elazığ

3.Edirne

4.Düzce

5.Bitlis

6.Bingöl

7.Çanakkale



8.Çankırı

9.Kastamonu

10.Rize

11.Sinop

12.Tokat

13.Yalova

14.Isparta

15.Artvin

PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK



İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek. AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu! Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.