AK Parti İstanbul’un yeni yerel seçim şarkısı belli oldu! Çoğu bitti azı kaldı



Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı



Vokalistler Söyler

(Yandık sevda ocağında)

(Hep gül olsun kucağında)

(Bu şehrin her sokağında)

(Aşkımızın izi kaldı)

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