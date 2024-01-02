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MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğin açıkladı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 10:17 Güncelleme 02 Ocak 2024, 10:22
MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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