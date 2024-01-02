8. Yargı Paketi’nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları bakımından denetimli serbestlik süresinin çok uzun olmaması amacıyla azami üç yıllık denetimli serbestlik süresi getirilecek.

Yapılan düzenlemeyle, her hükümlünün belirli bir süre ceza infaz kurumunda kalması sağlanarak cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Söz konusu maddede yapılan düzenlemeye göre öncelikli olarak koşullu salıverilme süresi belirlenecek, bu sürenin beşte dördü ceza infaz kurumlarında ve kalan beşte birlik kısmı ise denetimli serbestlik rejimi altında toplum içinde infaz edilecek.



İSTİNAF SÜRESİ İKİ HAFTAYA ÇIKACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; yeni yargı paketi taslak çalışmalarının tamamlanmasının ardından kanun teklifi TBMM'ye gelecek. Genel Kurul'dan onay aldıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe yargı paketindeki bazı başlıklar şöyle :

*Bir diğer düzenlemeyle, sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler bakımından denetimli serbestlikten yararlanılacak oran, maddede yapılan düzenlemelere uygun olarak yeniden belirlenecek.



Ayrıca, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler bakımından da bu kişilerle aynı oranın uygulanması sağlanacak. Bu hükümlüler koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumunda geçirmeleri halinde denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilecek.



* İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.



*Baroların adli yardım bürolarının adli yardım hizmetlerine ilişkin giderlerinin karşılanmasında yaşanan ödenek sorunlarının giderilmesi amacıyla; birden fazla baronun bulunduğu illerde, adli yardım ödeneği oranı yapılan düzenleme kapsamında yer alan hesaplamaya göre belirlenecek.



*Noterlik ücret tarifesinde gerekli görülecek değişiklikler her yıl Mart ayı yerine her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yapılacak.





*Noterlerin görevleri süresince hususi damgalı pasaport alabilmelerine imkân tanınacak.



*Kadının soyadının, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşması halinde kadının bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilmesi düzenlenecek.



*Çocuğun soybağının sıhhatinin sağlanması amacıyla baba ve çocuğun yanı sıra anaya da soybağının reddi davası açma hakkı tanınacak. Anaya da soybağının reddi davası açma imkânı tanınmakta olup, hükümle, ananın bu davayı doğumdan başlayarak en geç bir yıl içinde açabileceği düzenlenecek.



* Mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenen hakaret suçunda uzlaştırma yoluna gidilemeyecek. Düzenlemede, hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınarak bu suçla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren kararını bildirmesi gereken 3 günlük süre, 7 güne çıkarılacak. Böylelikle, uygulamada yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amaçlanıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN