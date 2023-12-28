Son dakika: TSK şehitlerimizin intikamını aldı PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi sahiplerine ağladı: ABD yeterince baskı yapmıyor

Irak'ın kuzeyinde PKK'nın alçak saldırıları nedeniyle 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin intikamını almak için TSK birçok terör hedefini vurarak onlarca teröristi etkisiz hale getirdi.
Irak'ın kuzeyinde PKK'nın alçak saldırıları nedeniyle 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin intikamını almak için TSK birçok terör hedefini vurarak onlarca teröristi etkisiz hale getirdi.
Konuyla ilgili sayı veren Başkan Erdoğan, "İşte gördünüz 12 şehidimiz oldu, değil mi? Peki ardından ne oldu? Üç gün içinde 59 teröristi gömdük. Niye? 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek, bu yolda yürüdük." ifadelerini kullandı.
MAZLUM ABDİ SAHİPLERİNE YALVARDI
Kahraman Türk askeri teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ederken her gün yeni bir büyükbaş hain ağlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Salih Müslim ve Foza Yusif "Türkiye'yi durdurun" açıklaması yaparken şimdi de Mazlum Abdi, sahiplerine yalvardı. Abdi, "Amerika, saldırıların durdurulması için Türkiye'ye yeterince baskı yapmıyor. Uluslararası toplumu Türkiye'ye müdahaleye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun sessizliği endişe verici. Küresel Koalisyon ile anlaşmalara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
TERÖRİST BAŞLARI AĞLAMAYA BAŞLADI
Irak ve Suriye'de terör hedefleri vurulurken terörist başları da ağlamaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin yanında durarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen PKK/YPG elebaşlarından Salih Müslim Türkiye'ye iftira atarak patronlarına seslendi.
SIKIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ
Türkiye'nin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iftirasını atan PKK elebaşı Müslim, "Bugün gerçekleştirilen saldırılar altyapıya yönelik üçüncü saldırıdır. Daha önce petrol, su tesisleri ve hastaneler hedef alınmıştı. Özerk Yönetim' in ülkenin altyapısını yok etmek istiyorlar. Halkın yeni bir yaşam umudunu yok etmek istiyorlar. Kış aylarındayız." ifadeleriyle sıkıştıklarını da itiraf etti.
PATRONLARINA SESLENDİ
Terörist başı Müslim PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği yalanını söyleyerek, "SDG'nin IŞİD'le savaşmasını engellemek için saldırılar düzenleniyor. Saldırılarla birlikte IŞİD'in güçlenmesi için zaman yaratılıyor. Dünya buna karşı durmalı. Dünya bunu görmeli. Sessizlik onaydır." sözleriyle Batılı patronlarına seslendi.
PKK/PYD ELEBAŞI FOZA YUSİF DE AĞLIYOR
Müslim gibi ağlayan bir diğer terörist başı ise Foza Yusif oldu.
Yusif, Suriye'de vurulan terör hedefleri sonrası Esad'ı Türkiye'ye karşı kışkırtma çabasına girdi. Terörist başı Yusif "Şam hükümeti, gözünü Suriye topraklarına dikmiş olan Türk devletine karşı tavrını netleştirmelidir." diyerek Esad'dan yardım istedi.
PKK/YPG İLE ABD'DEN LOBİCİLİK ANLAŞMASI
Öte yandan ABD terör örgütü PKK'ya olan desteğine devam ediyor. Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında paylaşılan verilerden elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi", 12 Ekim'de Washington'da lobicilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ABD merkezli halkla ilişkiler firmasıyla 6 aylık lobicilik sözleşmesi imzaladı.
Sözleşme, "hükümet ilişkileri hizmetlerini ve ABD hükümeti nezdindeki konularda stratejik danışmanlığı" içeriyor.
DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TİCARET BAKANLIKLARI İLE GÖRÜŞME!
Bu kapsamda firma, terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.
Sözleşme, firmanın çabalarının ABD yönetiminde karar vericilere, sözde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu" konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.
Verilecek hizmetler kapsamında Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan sözleşme, firmanın, Suriye'nin kuzeydoğusuna yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.
LOBİ FAALİYETLERİNİ PELOSİ'NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPACAK
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan ve aktif olarak firmada çalışan Nadeam Elshami, terör örgütü adına lobi faaliyetlerini yürütecek isim olarak listede yer alıyor.
Terör örgütü, Brownstein'a ekimden martın sonuna kadar aylık 50 bin dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar karşılıklı olarak yeni şartlar üzerinde mutabık kalmadığı sürece sözleşme, otomatik olarak 6 aylık bir dönem için yenilenecek.
Terör örgütü PKK/YPG, 2021'de ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez lobi çalışmaları yapmak üzere Jim Dornan Strategies adlı firmayla anlaşmıştı.