Son dakika: TSK şehitlerimizin intikamını aldı PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi sahiplerine ağladı: ABD yeterince baskı yapmıyor

SIKIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ Türkiye'nin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iftirasını atan PKK elebaşı Müslim, "Bugün gerçekleştirilen saldırılar altyapıya yönelik üçüncü saldırıdır. Daha önce petrol, su tesisleri ve hastaneler hedef alınmıştı. Özerk Yönetim' in ülkenin altyapısını yok etmek istiyorlar. Halkın yeni bir yaşam umudunu yok etmek istiyorlar. Kış aylarındayız." ifadeleriyle sıkıştıklarını da itiraf etti.

PATRONLARINA SESLENDİ Terörist başı Müslim PKK 'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği yalanını söyleyerek, "SDG'nin IŞİD'le savaşmasını engellemek için saldırılar düzenleniyor. Saldırılarla birlikte IŞİD'in güçlenmesi için zaman yaratılıyor. Dünya buna karşı durmalı. Dünya bunu görmeli. Sessizlik onaydır." sözleriyle Batılı patronlarına seslendi.

PKK/PYD ELEBAŞI FOZA YUSİF DE AĞLIYOR Müslim gibi ağlayan bir diğer terörist başı ise Foza Yusif oldu.

PKK/YPG İLE ABD'DEN LOBİCİLİK ANLAŞMASI Öte yandan ABD terör örgütü PKK 'ya olan desteğine devam ediyor. Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında paylaşılan verilerden elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi", 12 Ekim'de Washington'da lobicilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ABD merkezli halkla ilişkiler firmasıyla 6 aylık lobicilik sözleşmesi imzaladı.

DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TİCARET BAKANLIKLARI İLE GÖRÜŞME!

Bu kapsamda firma, terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.

Sözleşme, firmanın çabalarının ABD yönetiminde karar vericilere, sözde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu" konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.

Verilecek hizmetler kapsamında Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan sözleşme, firmanın, Suriye'nin kuzeydoğusuna yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.