Başkan Erdoğan’dan Muhtarlar Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 59 vatandaşlarımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

Şehirlerimizi, muhtarlarımızın da aralarında olduğu temsilcilerle bir araya gelmeye önem verdik.

Muhtarlar Toplantısının 53.'sünde sizinle beraberiz. Milletin evine bu gazi mekana hoş geldiniz. Muhtarlarımızı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. Muhtar hizmet binalarının mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Muhtarlarla bu derece yakın, bu derece ilişki kuran başka cumhurbaşkanı bulamazsınız. Niçin bu kadar yakın irtibat halindeyiz, çünkü muhtar bu ülkenin yönetim piramidinin temelidir. Sırt sırta verinde 85 milyona en iyi şekilde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bize bu konuda her desteği veriyor muhtarlarımız. Biz de muhtarlarımızı her alanda destekledik. Büyükşehir belediyelerinde muhtarlık işleri dairesi ihdas ettik. Maaş ve diğer özlük haklarını münasip seviyeye getirdik.

MUHTARLARIMIZI KİMSEYE EZDİRMEYİZ: TALİMATI VERİYORUM

Afet sonrası yapılan yardım dağıtım sistemine de muhtarlarımızı dahil ettik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Vatandaşlar arasındaki bağın sağlıklı olmasını muhtarlarımız temin ediyor. Muhtarlık kurumunun yeniden ele alınması gerekiyor. Lağvedilmesi ile ilgili önerilere katılmıyoruz. Pek çok vazife üstlenen muhtarlarımız hem şehirde hem kırsalda gerekli. Teknolojideki gelişmelerle muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi düşünülebilir.

Muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayacağımızı söyledik. Muhtarlarımız bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz, kimseye istismar ettirmeyiz. İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın yeniden yapılandırılması için çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, valilerimizin, bakanlıklarımızın görüşlerini alarak çalışmayı yapalım. Biz buralara muhtar bile olamaz manşetlerini çiğneyerek geldik.