CHP’nin terör ortağı DEM’in gençlik kongresinde PKK skandalı: Bebek katili elebaşı Öcalan sloganları atıldı!

Türkiye 12 şehidi için ağlarken terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti'nin Diyarbakır kongresinde ise skandal görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır'da kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi.
Türkiye 12 şehidi için ağlarken terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti'nin Diyarbakır kongresinde ise skandal görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır'da kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi.
PKK'NIN SLOGANLARI ASILDI
Kongre sabahın erken saatlerinde başlarken, terör örgütü PKK'nın sloganı olan 'Jin Jiyan Azadi' pankartları asıldı.
TERÖRİST ELEBAŞI İÇİN SLOGAN
Salonda toplanan kalabalık, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atmaya başladı. Terörist Öcalan'ın posterini açan terör sevicileri, attıkları sloganlarla birlikte uzun süre halay çekti.
Terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sırasında ise sık sık terörist başı Öcalan'a destek sloganları atıldı.
CHP'NİN ORTAĞI DEM
Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurlarken DEM Parti'nin kongresinden gelen skandal görüntülere CHP kanadı sessiz kalacak gibi duruyor.
Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için ittifak arayışına çıkarak, DEM Parti'nn kapısını çalmıştı. DEM Parti'yle ittifak kapsamında görüşen Özgür Özel, parti binasında Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.
Özel'in ziyaretinin ardından iade-i ziyaret yapan DEM Parti ise "kapalı kapılar ardında yıpranmak istemiyoruz" demişt. Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.