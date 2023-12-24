CHP’nin terör ortağı DEM’in gençlik kongresinde PKK skandalı: Bebek katili elebaşı Öcalan sloganları atıldı!

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için ittifak arayışına çıkarak, DEM Parti'nn kapısını çalmıştı. DEM Parti'yle ittifak kapsamında görüşen Özgür Özel, parti binasında Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.

Özel'in ziyaretinin ardından iade-i ziyaret yapan DEM Parti ise "kapalı kapılar ardında yıpranmak istemiyoruz" demişt. Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.