SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin terör ortağı DEM'in gençlik kongresinde PKK skandalı: Bebek katili elebaşı Öcalan sloganları atıldı!

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı şehit olan 12 şehidine ağlarken terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti'nin Diyarbakır kongresinde ise skandal anlar ortaya çıktı. Terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşması sırasında ise sık sık PKK'nın bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a destek sloganları atıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 14:03 Güncelleme 24 Aralık 2023, 14:22
CHP’nin terör ortağı DEM’in gençlik kongresinde PKK skandalı: Bebek katili elebaşı Öcalan sloganları atıldı!

Türkiye 12 şehidi için ağlarken terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti'nin Diyarbakır kongresinde ise skandal görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır'da kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi.


PKK'NIN SLOGANLARI ASILDI

Kongre sabahın erken saatlerinde başlarken, terör örgütü PKK'nın sloganı olan 'Jin Jiyan Azadi' pankartları asıldı.

DEM Parti'nin Diyarbakır Gençlik Kongresinde hainlik dolu anlar!

TERÖRİST ELEBAŞI İÇİN SLOGAN

Salonda toplanan kalabalık, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atmaya başladı. Terörist Öcalan'ın posterini açan terör sevicileri, attıkları sloganlarla birlikte uzun süre halay çekti.

Dem Parti'li terör sevicinin konuştuğu esnada terörist başı Öcalan'a destek sloganları atıldı

Terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sırasında ise sık sık terörist başı Öcalan'a destek sloganları atıldı.

CHP'NİN ORTAĞI DEM

Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurlarken DEM Parti'nin kongresinden gelen skandal görüntülere CHP kanadı sessiz kalacak gibi duruyor.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için ittifak arayışına çıkarak, DEM Parti'nn kapısını çalmıştı. DEM Parti'yle ittifak kapsamında görüşen Özgür Özel, parti binasında Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Erginden terör örgütü PKKnın siyasi koluna sinyal: DEMlenmek iyidir

Özel'in ziyaretinin ardından iade-i ziyaret yapan DEM Parti ise "kapalı kapılar ardında yıpranmak istemiyoruz" demişt. Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.

CHPli Özgür Özelden terörün siyasi ayağı HEDEPle ittifak açıklaması | Pervin Chakarın elini öptüm yine öperim pişman değilim

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’e terör tepkisi!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak’ta tören yapıldı
Pedofili sitesi Ekşi Sözlük’te şehitlere ve ailelerine akılalmaz hakaretler! İslam’ı ve Müslümanları hedef aldılar | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA