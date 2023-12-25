Hain terör saldırısının planı ABD’li komutanın ziyareti sırasında mı yapıldı? Kanlı eylem deşifre oldu

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in masum insanları hedef alarak binlerce insanı katlettiği bu soykırımına en güçlü tepkiyi ise Türkiye gösterdi.

"İrlanda, Belçika, Paris... 7 Ekim'den bu yana, bu ülkelerin her birinde "Müslüman" kimlikli birisi tarafından saldırılar gerçekleştirildi. İrlanda'da, 23 Kasım'da iki çocuk ve bir kadın, Cezayirli olduğu söylenen bir göçmen tarafından bıçaklandı. Saldırı sonrasında başkent Dublin'in sokakları karıştı, göçmen karşıtı göstericiler tarafından kundaklama ve yağmalama gerçekleştirildi. İrlanda, başından beri Birleşmiş Milletler'de İsrail karşıtı tasarılara oy veren ve anti-siyonizm noktasında halkıyla birlikte Avrupa'daki vicdani duruşun âdeta tek temsilcisi konumunda. Öyle ki Cumhurbaşkanı bile yılbaşında kutlamasında halkına Gazze'deki trajediyi unutmamaları çağrısında bulunabiliyor.

İsrail'e verilen desteğin çekilmesinin hemen ardından Müslümanlara karşı nefreti tetikleyen İslamofobik eylemler ise oldukça dikkat çekiciydi. Bu yaşanan duruma işaret eden Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, köşesinde bu durumu şu sözlerle özetledi:





Belçika'daki saldırı, Tunuslu bir göçmenin, 16 Ekim'de, silahla iki turisti öldürmesiyle gerçekleştirildi. Bu saldırı da ülkenin Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığı haberi ajanslara düştükten hemen sonraki günlerde oldu. Belçika Adalet Bakanı istifa etti. Saldırının DAEŞ irtibatlı olabileceği bildirildi.



Fransa'daki saldırı ise yine DAEŞ'li olduğu söylenen, Fransız vatandaşı birisi tarafından gerçekleştirildi. Saldırgan, Dublin'de olduğu gibi bıçakla Alman bir turisti öldürdü. Polis, saldırganın gerekçe olarak "Afganistan ve Filistin'de öldürülen Müslümanları" öne sürdüğünü açıkladı. Bu saldırı da Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un, İngiltere ve Almanya'dan farklı olarak İsrail'i ateşkes yapmaya davet etmesi ve Birleşmiş Milletler'de ülkesinin bu doğrultuda oy vermesi sonrasında vuku buldu."