Hain terör saldırısının planı ABD’li komutanın ziyareti sırasında mı yapıldı? Kanlı eylem deşifre oldu

Müslüman karşıtı eylemleri tetikleyen İsrail giriştiği bu kirli oyunda yalnız değil. Onu bu oyunda desteleyen güç ise ABD.
Türkiye'nin Gazze'deki zulme tepki göstermesinden rahatsızlık duyan ABD ve İsrail bu anlamda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik desteklerini sürdürüyor. Barış Pınarı harekatından rahatsızlık duyan ve oprasyonu açıkça kınayarak "işgal ve etnik temizlik" sözlerini sarf eden Netanyahu'nun bölgede huzursu sağlamayı amaçlayan TSK güçlerinden duyduğu rahatsızlık ortada.
ABD KOMUTANI TERÖR KALESİNDE
Bundan yaklaşık 9 gün önce 16 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Corella'nın PKK kontrolündeki terör kalesi Kamışlı'ya gittiği ortaya çıkmıştı.
Burada ABD liderliğindeki koalisyon ile PKK/YPG'li teröristler, Batı'nın verdiği modern silahları günlerce süren tatbikatlarda test etti.
Koalisyon askerleri, teröristlere silahları nasıl kullanacaklarını tek tek anlatırken Michael Corella da bu tatbikatları denetledi.
Corella, terör elebaşısı Ferhat Abdi Şahin ile de görüşüp iş birliği sözü verdi. Saha kaynakları Suriye'nin kuzeyinde görevli bir İsrail albayı ile üç MOSSAD ajanının eğitim ve saldırı sürecinde aktif rol aldığını dile getirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ın Suriye'de teröristlerin işgal ettiği bölgeye gittiği ve PKK-YPG elebaşları ile askerî üslerde gizli toplantı yaptığı öğrenildi.
Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD'nin desteğiyle örgütün kontrol ettiği bölgede, aile üyeleri ve yakın akrabalarını yönetimde görevler verdiği ABD'den destek aldığı geçtiğimiz yıllarda belgelerle ortaya çıkmıştı.
Abdi'nin kardeşi Dara Abdi'nin, abisinin yardımı ve gizli bir anlaşmayla Kobani'nin güneyindeki Amerikan karargahındaki askerlere yiyecek ve bazı hizmetler sağlamak karşılığında Amerikalılarla 50 milyon dolar aldığı kanıtlanmıştı.
SALDIRININ PROVASI TATBİKAT MIYDI?
Geçen hafta yapılan toplantıda ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un yer aldığı bilinmekte. Uzman isimler yapılan bu tatbikatın 12 askerimizi şehit eden kanlı eylemin bir provası olarak değerlendiriyor.