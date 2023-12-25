Başkan Erdoğan’dan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri Programı’nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mehmet Akif'in davasını kendi davası bilen, ideallerini kendi ideali olarak gören tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Gençlik Kollarımıza, Kadir Başkan ve ekibine, siz genç kardeşlerime, yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Zalime, haine karşı yürütülen hak mücadelesinde adlarını şanla yazdıran tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Mehmet Akif'i 87 yıl önce 27 Aralık 1936'da soğuk kış gününde gençlerin omuzlarında uğurladık. Naaşını kabrine kendi elleriyle bizzat gençler koydu.

İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Akif hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir ustadır. Akif de olmayan hiçbir duygu eserlerine girmemiştir. Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi. Mehmet Akif yalnızca kalemiyle değil maddi ve manevi tüm varlığıyla milletimizin yanında yer almıştır. Sizlerle çok anlamlı bir telgrafı paylaşmak istiyorum. El Cezire kumandanı Nihat Paşa tarafından Mehmet Akif'e çekilmiştir. Daha sonraları Akif'e vefasızlık yapılsa da onun İstiklal Harbi'ndeki yeri her türlü tartışmanın ötesindedir. Merhum Akif rahmetle anılmayı ebediyet olarak görmüştür. Sizlerin şu duruşunu coşkusunu Akif'in duasının kabul olduğunun bir işareti olarak görüyorum. Mehmet Akif'i anmanın yanı sıra anlamaya çalışan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Akif, bir şair olmanın ötesinde kendi döneminin bütün sosyal meselelerine kafa yormuş bir fikir ve dava adamıdır.

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