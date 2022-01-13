CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Bilgin kadın mimarın ofisini basıp taciz etti

Baba S.S. çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, olayın ardından CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile Bilgin'in görevinden alınması için şikâyetçi oldu. Sabah'ın haberine göre baba S.S., Bilgin hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Öte yandan taciz iddialarını uzun bir süredir il yönetiminin bildiği, fakat Bilgin ile ilgili harekete geçmeyip konuyu sümenaltı ettiği ortaya çıktı.

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