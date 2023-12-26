İstanbul’da yüzyılın dönüşüm hareketi! 70 bin ev dönüşecek! İlk o ilçeden başlanacak! İşte 6 adımda başvuru rehberi

Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak.

SAĞLIKSIZ YAPI STOĞUNUN EN ÇOK OLDUĞU İLÇE: BAHÇELİEVLER

Sağlıksız yapı stoku ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe. 51 bin 934 bağımsız bölüm bulunan 27 bin 500 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış durumda. Toplam yapı stokunun yüzde 80'i 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ve Avcılar'da da talep yüksek. Bağcılar'da 26 bin 500, Güngören'de 21 bin, Üsküdar'da 19 bin, Fatih'te 16 bin, Avcılar'da 14 bin başvuru yapıldı. Başakşehir'de 400, Çatalca'da 200, Şile'de 150, Adalar'da 87 başvuru var. Yüzde 100 anlaşmanın olduğu yer ise Bağcılar.



6 ADIMDA BAŞVURU REHBERİ

- Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda gelir şartı aranmayacak ve başvuru bedeli ödenmeyecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.



-Yeni dönemde vatandaş evini kendisi yenileyecek. Deprem bölgesindeki uygulamalarda olduğu gibi vatandaş özel sektörle anlaşarak süreci başlatacak.

Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.



-Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.





-Ruhsat alma süreci başlayacak.



-Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.



-Binanın boşaltılmasıyla inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte taşınma kira yardımı yapılacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN