Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği CHP'de Özgür Özel, 812 oyla yeni genel başkan oldu.
Oylamanın devam ettiği anda kürsüde konuşma yapan Özel'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesi büyük tepki çekti.
Özel, "Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun" kullandı.
"AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE"
Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Başkanı seçilmesi hakkında açıklama yaptı.