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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel hakkında ilk yorum geldi. Erdoğan, HDP’nin terörden tutuklu eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’a ve Gezi Parkı olaylarının faili Osman Kavala’ya selam gönderen Özgür Özel hakkında “Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü” dedi.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 14:48 Güncelleme 05 Kasım 2023, 14:53
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği CHP'de Özgür Özel, 812 oyla yeni genel başkan oldu.

Oylamanın devam ettiği anda kürsüde konuşma yapan Özel'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesi büyük tepki çekti.

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Özel, "Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun" kullandı.

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"AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE"
Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'in CHP Başkanı seçilmesi hakkında açıklama yaptı.

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Erdoğan, HDP'nin terörden tutuklu eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi Parkı olaylarının faili Osman Kavala'ya selam gönderen Özgür Özel hakkında "Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü" dedi.

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İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

Bay bay Kemal kime bay bay dedi; Edirne'deki teröristbaşı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? Selahattin Demirtaş'a Osman Kavala2ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü.

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