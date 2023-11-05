Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

Erdoğan , HDP'nin terörden tutuklu eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 'a ve Gezi Parkı olaylarının faili Osman Kavala 'ya selam gönderen Özgür Özel hakkında "Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü" dedi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

Bay bay Kemal kime bay bay dedi; Edirne'deki teröristbaşı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? Selahattin Demirtaş'a Osman Kavala2ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü.