Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yenilgisi dünya basınında! Financial Times'tan dikkat çeken manşet

Partinin uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel seçimden birinci çıkmak için mücadele verdi.

CHP 'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için iki isim yarıştı.

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İMAMOĞLU'NUN ÖZEL DESTEĞİ FRANSIZ BASININDA

France 24'ün yaptığı haberde Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu koalisyonun aylar içinde parçalandığına yer verilirken anketlerde de düşük performans verdiğinin altı çizildi.

Diğer yandan haberde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e verdiği destek sonrası Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği vurgulandı.