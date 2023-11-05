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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yenilgisi dünya basınında! Financial Times'tan dikkat çeken manşet

Son 10 yılda yapılan seçimlerdeki gibi 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel'e bıraktı. Söz konusu yenilgi dünya basınında geniş yer aldı. Alman DW "Erdoğan'a yenildikten sonra gitti" derken Financial Times'ın başlığı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 10:39 Güncelleme 05 Kasım 2023, 12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e yenilgisi dünya basınında! Financial Times’tan dikkat çeken manşet 1

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için iki isim yarıştı.

Partinin uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel seçimden birinci çıkmak için mücadele verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e yenilgisi dünya basınında! Financial Times’tan dikkat çeken manşet 2

İkinci tur oylamada Özel 812 oy, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.

Ortaya çıkan tablo sonrası Kılıçdaroğlu, "Yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

Uluslararası medya kuruluşları, CHP'deki genel başkanlık yarışını yakından izledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e yenilgisi dünya basınında! Financial Times’tan dikkat çeken manşet 3

İMAMOĞLU'NUN ÖZEL DESTEĞİ FRANSIZ BASININDA
France 24'ün yaptığı haberde Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu koalisyonun aylar içinde parçalandığına yer verilirken anketlerde de düşük performans verdiğinin altı çizildi.

Diğer yandan haberde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e verdiği destek sonrası Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği vurgulandı.

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