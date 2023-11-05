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Son dakika: CHP'de yeni dönem nasıl olacak? Tavşan aday Özgür Özel emanetçi başkan mı? Ekrem İmamoğlu'nun planı ne?

Son dakika haberleri... CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan hezimetin ardından başlayan değişim çıkışı Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla sonuçlandı. İkinci tura kalan seçimlerde Özgür Özel 812 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu 536’da kaldı. Peki yeni dönemde CHP'de neler bekleniyor? Kurultayın perde arkasında kim var? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 13:25 Güncelleme 05 Kasım 2023, 13:31
Son dakika: CHP’de yeni dönem nasıl olacak? Tavşan aday Özgür Özel emanetçi başkan mı? Ekrem İmamoğlu’nun planı ne?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL OLDU
Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

KILIÇDAROĞLU TARİHE GEÇTİ
13.yılda koltuğa veda eden Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

Kıran kırana bir yarışa sahne olan 38. Kurultay'da, Kılıçdarolğu da, Özgür Özel de ilk tur oylamada salt çoğunluğu sağlayamadı.

Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Bunun üzerine bin 366 delege ikinci tur icin yeniden sandık basına gitti. Özgür Özel bu kez arayı açtı. 812 delegenin oyu ile genel başkanlık koltuğunun yeni sahibi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ıse 536 oyda kaldı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i kurultay salonunda değil sosyal medyadan tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

GERİLİM TIRMANDI
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda karşılıklı suçlamalar gündem oldu. Kurultayda sadece genel başkan adayları değil delegeler de karşı karşıya geldi. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol değişimcileri hedef aldı. Değişimci delegeler ise Kılıçdaroğlu'nun vefasızlık eleştirilerine tepki gösterdi.

CHP'DE PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ YAPILACAK
A Haber muhabiri Murat Sekban: Dün CHP için oldukça uzun bir gündü. Sabah saatlerinde başlayan 28. Olağan Kurultay geç saatlere kadar devam etti ve ikinci turda Özgür Özel 812 oy alarak yeni genel başkan seçildi.

İlk açıklamasında da sabah 9.30'da il başkanlarını toplantıya çağıracağım dedi. Bunun nedeni ise Parti Meclisi'nin belirlenmesi için istişare olarak gösterdi. 60 üyeden oluşuyor CHP'de Parti Meclisi.

Karar konusunda da parti için oldukça kritik bir yere sahip. 60 üyeden 52'si çarşaf listeden seçilecek. 8 üye ise bilim yönetim kurulu platformu kontenjanı üzerinden CHP'de seçiliyor olacak. 400'ün üzerinde ismin aday olması bekleniyor.

Merkez Yönetim Kurulu'na da yansıması bekleniyor. Yerel seçimlerde başkan adayları da bu seçimlere göre belirlenen isimlere göre de netleşmesi bekleniyor.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ BİTTİ
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Ortadaydı zaten birinci tur bunu gösterdi. Özellikle Özgür Özel'in İstanbul delegelerinin desteğini almasından sonra hava değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyon üstünlüğü zayıfladı.

CHP KABUL ETMEDİ
Kongrenin temel sonucu bana göre Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin HDP ve PKK'ya mesafe koyamaması sosyolojiyi etkiledi. En belirgin de 39 tane emanet milletvekili birinci derece etkiledi. CHP kabul etmedi. Delegenin hesap sormasına neden oldu.

ÖZEL EMANETÇİ GENEL BAŞKAN MI?
Asıl sormamız gereken şu Özgür Özel emanetçi bir genel başkan mı? Bu kongreyi kim dizayn etti? Bugün Parti Meclisi'ne ve MYK'ya bakacağız. Parti yönetimi bunun şifrelerini verecek. Özgür Özel'e biz seni genel başkan yaptık diyen klik ve lobiler koltuk isteyecek şimdi.

Ben emanetçi olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yapılan bir method.

CHP tarihinde genel başkan görevinde seçime girip kaybeden ilk genel başkan. İsmet İnönü çekildi. Kongrede geri çekildi. Sandıkta kaybetmedi. Kılıçdaroğlu 13 tane seçim kaybedişine bir de CHP'deki seçim kaybedişini ekledi.

Bu neyi gösteriyor. Zorlamayacaksın. Seçmeni hafife almayacaksın. Delegeye saygı göstereceksin. İkisi de Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi. Hala anlayamamışlar.

CHP'DE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ
CHP derin siyasi yapılanmasının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulma operasyonudur bu. Özgür Özel emanetçi bir genel başkandır. Kim öne çıkıyor bundan sonra ona bakacağız.

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Kılıçdaroğlu'nun emanetçisi gibi değerlendirmeler yapıldı ama sonraki gelişmelerde İmamoğlu'nun emanetçisi pozları ortaya çıktı.

İmamoğlu dört sene yattı yattı şimdi İstanbulla ilgileniyormuş gibi yapmaya başladı. Ama geçmiş olsun.

"İMAMOĞLU ÖZEL KAVGASI GÖRECEĞİZ"

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen: Bundan sonra belli ki bir Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel rekabeti hatta belki kavgası göreceğiz CHP'nin içinde.

İMAMOĞLU'NUN PLANI VARDI

Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir oyun planı vardı nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak, yerel seçimleri kaybedecek, ondan sonra belki ben de kaybedeceğim İstanbul'u ama sonra bir olağanüstü kongre olacak orada Kılıçdaroğlu'nu suçlayacağım, ben aslında kazanacaktım ama onun yüzünden kaybettim diyeceğim.

Yeni dönemde CHP'de neler bekleniyor?

Özgür Özel de kaybetmiş olacak kongreyi ben yerel seçimlerden sonra aday olacağım ve genel başkan olacağım şeklindeydi oyun planı bence.

"İMAMOĞLU'NUN BÜTÜN HESAPLARINI BOZDU"

Özgür Özel'in kazanması Ekrem İmamoğlu'nun bütün hesaplarını bozdu. İstanbul seçimini de kazanamazsa ki bu ihtimal oldukça yüksek. CHP İYİ Parti ile anlaşamazsa kazanacak gibi durmuyor.

"SENİ BEN GENEL BAŞKAN YAPTIM DİYECEK"

O zaman Ekrem İmamoğlu bu sefer dönüp partinin içinde Özgür Özel'e bir tür muhalefet gibi çıkacak. Seni ben genel başkan yaptım diyecek. Ben İBB'nin bütün kaynaklarını kullandım İstanbul kongresini ben aldım diyecek.

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