Son dakika: CHP’de yeni dönem nasıl olacak? Tavşan aday Özgür Özel emanetçi başkan mı? Ekrem İmamoğlu’nun planı ne?

GERİLİM TIRMANDI

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda karşılıklı suçlamalar gündem oldu. Kurultayda sadece genel başkan adayları değil delegeler de karşı karşıya geldi. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol değişimcileri hedef aldı. Değişimci delegeler ise Kılıçdaroğlu'nun vefasızlık eleştirilerine tepki gösterdi. CHP'DE PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ YAPILACAK

A Haber muhabiri Murat Sekban: Dün CHP için oldukça uzun bir gündü. Sabah saatlerinde başlayan 28. Olağan Kurultay geç saatlere kadar devam etti ve ikinci turda Özgür Özel 812 oy alarak yeni genel başkan seçildi.

İlk açıklamasında da sabah 9.30'da il başkanlarını toplantıya çağıracağım dedi. Bunun nedeni ise Parti Meclisi'nin belirlenmesi için istişare olarak gösterdi. 60 üyeden oluşuyor CHP'de Parti Meclisi. Karar konusunda da parti için oldukça kritik bir yere sahip. 60 üyeden 52'si çarşaf listeden seçilecek. 8 üye ise bilim yönetim kurulu platformu kontenjanı üzerinden CHP'de seçiliyor olacak. 400'ün üzerinde ismin aday olması bekleniyor. Merkez Yönetim Kurulu'na da yansıması bekleniyor. Yerel seçimlerde başkan adayları da bu seçimlere göre belirlenen isimlere göre de netleşmesi bekleniyor.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ BİTTİ

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Ortadaydı zaten birinci tur bunu gösterdi. Özellikle Özgür Özel'in İstanbul delegelerinin desteğini almasından sonra hava değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyon üstünlüğü zayıfladı. CHP KABUL ETMEDİ

Kongrenin temel sonucu bana göre Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin HDP ve PKK'ya mesafe koyamaması sosyolojiyi etkiledi. En belirgin de 39 tane emanet milletvekili birinci derece etkiledi. CHP kabul etmedi. Delegenin hesap sormasına neden oldu. ÖZEL EMANETÇİ GENEL BAŞKAN MI?

Asıl sormamız gereken şu Özgür Özel emanetçi bir genel başkan mı? Bu kongreyi kim dizayn etti? Bugün Parti Meclisi'ne ve MYK'ya bakacağız. Parti yönetimi bunun şifrelerini verecek. Özgür Özel'e biz seni genel başkan yaptık diyen klik ve lobiler koltuk isteyecek şimdi.

Ben emanetçi olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yapılan bir method. CHP tarihinde genel başkan görevinde seçime girip kaybeden ilk genel başkan. İsmet İnönü çekildi. Kongrede geri çekildi. Sandıkta kaybetmedi. Kılıçdaroğlu 13 tane seçim kaybedişine bir de CHP'deki seçim kaybedişini ekledi. Bu neyi gösteriyor. Zorlamayacaksın. Seçmeni hafife almayacaksın. Delegeye saygı göstereceksin. İkisi de Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi. Hala anlayamamışlar. CHP'DE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ

CHP derin siyasi yapılanmasının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulma operasyonudur bu. Özgür Özel emanetçi bir genel başkandır. Kim öne çıkıyor bundan sonra ona bakacağız. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Kılıçdaroğlu'nun emanetçisi gibi değerlendirmeler yapıldı ama sonraki gelişmelerde İmamoğlu'nun emanetçisi pozları ortaya çıktı. İmamoğlu dört sene yattı yattı şimdi İstanbulla ilgileniyormuş gibi yapmaya başladı. Ama geçmiş olsun.