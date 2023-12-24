Ekşi Sözlük’te şehitlere ve ailelerine akılalmaz hakaretler! İslam’ı ve Müslümanları hedef aldılar

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verildi.
Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.
Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit babasının vatan sevgisi ve inancı milyonları gözyaşlarına boğarken 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukurunda İslam'ı ve Müslümanlığı hedef alan yapılan akılalmaz yorumlar yapıldı. Oy verdiği partiden inancına kadar birçok konuda nefret kusan alçaklar, "Kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba." diyerek şehit babasına saldırdı.
İşte o skandal paylaşımlar:
SUS DA OĞLUN UTANMASIN
"Oğlun şehit olmayabilirdi senin gibi yaşlanıp saçları ağarıp torunlarını görebilirdi onun yaşam hakkını kolayca elinden alanlara lanet olsun neyin mutluluğunu yaşıyorsun sen ? o kadar mutluysan bile sus da şehit oğlun utanmasın senden."
"KANKA AL SEN ŞU 5 MİLYONU"
"Kanka ölen öldü geri getiremeyiz, al sen şu 5 milyonu oğlumuz şehit oldu çok mutluyuz de."
"CENNETE GİTTİ SÜPER ORTAM VAR"
"İneğe tapana yeniden ama süper doğacaksın be olm diyolar, bunlara da cennete gitti süper ortam var be olm falan diyolar. bi şekilde yiyor tutuyor cahile. inanarak söylediği için sorun yok abi, devam. edit: bu arada vatan sağolsun dense gayet mantıklı ama diğer mevzular cidden boş işler artık. "
"ÖLE ÖLE AZALIN KURTULALIM"
"sanki söyleyecek başka sözü var. acılıymış, yastaymış s... değil. ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti. ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden. kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba. hiç ağlamaya, sızlanmaya hakkı yok. soruna çözüm bulacak yetkin insanlara oy vermektense çocuğunu şehit edebiyatıyla öldüren sisteme oy verdi ve sonucuna katlandı. acımasız mı geldi? beter olmadıklarına dua etsinler. cehalet böyle bir şey arkadaş. sonucu çok acımasız, sonucu evlat olsa da cehaletin bedeli ödenmek zorunda."
TARİHTEN NASİBİNİ ALMAMIŞ İNSANLAR SÜRÜSÜSÜNÜZ
Vatan, millet ve bayrak aşkına şehit düşen askerlere ve ailelerine yapılan alçak hakaretlere karşı çıkan bir kullanıcıs ise, yaptığı paylaşımda, "Bu ülke kurulurken yapılan savaşlarda ölüp yanlış yaptı o zaman. tarihten nasibini almamış insanlar sürüsüsünüz." ifadelerini kullandı.
DOMAİN DEĞİŞTİRİP ALÇAKLIĞA DEVAM EDECEKLER
Skandallarla gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük, geçtiğimiz haftalarda pedofili rezilliği ile yeniden karşımıza çıkmıştı.
Sosyal medya platformu X'te 'Görko' adlı bir kullanıcı, Ekşi Sözlük platformunda pedofili bir şahsın, bir kız bebeğini istismar edip görüntüleri ise kendisine attığını iddia etti.
BEBEKLERİN KARNINA TARİH ATIYOR
'Görko' isimli hesaptan yapılan paylaşımlarda Ekşisözlük'te pedofili bir şahsın kız bebeği yönelik istismar görüntülerini kendisine attığı yazıldı.
EKŞİ SÖZLÜK'TEN BÜYÜK SKANDAL
Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.
Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."
EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDALI ÖRTBAS ÇABASI!
Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı.
Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.
PİSLİK ÇUKURUNA ENGEL
Yaşanan skandalın ardından Ekşi Sözlük'ün son kullandığı (http://eksisozluk1923.com) milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. Ekşi Sözlük'e erişim engeli şöyle duyuruldu:
"Ekşi Sözlük'ün kullandığı son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi."
ÇUKUR'DAN YENİ OYUN!
Sözlük yönetimi ise uyanıklık yapıp yeni bir domain ile sözlüğe yeniden giriş yapılmasını sağladı. Sözlük yönetimi bu gelişmeyi de Twitter hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi. Hatta bir sözlük yazarı da özeleştiri yaparak şunları söyledi:
"Bir kez daha kapanıp yeni isimle gelen ekşi'nin yeni adresi.
Artık siteyi kapatanlara lanet okumak yerine şapkayı önünüze alıp bir düşünün derim. Sözlükte her başlıkta küfürler havada uçuşuyor, sürekli nefret suçu isleniyor.
Sırf bir gruba mensup diye insanlar birbirine hunharca saldırıyor ve ekşi sözlük çok ayyuka çıkmamışsa bu durumlardan rahatsız görünmüyor.
Sözlükte cidden bir kontrol mekanizmasının olduğu hissedilmiyor. İsteyen istediği başlığı açıp entry giriyor.
Bu makul sınırlarda mi değil mi, sadece insanların vicdanına bırakılıyor."
Sosyal medya kullanıcıları da sözlüğe yeniden erişim engeli gelmesini istedi.
BU İLK DEĞİL
Başka bir yazar ise geçtiğimiz yıl eylül ayında da benzer bir olay yaşandığını hatırlatmıştı.
Yapılan yorumda şu ifadeler yer almıştı:
"İlginç bir olay halini alan pedofili olayı. şöyle ki: 18 eylül 2022'den beri bir ya da birileri tarafından sözlüğe çaylak hesaplar üzerinden pedofili içerikler atılıyor. ve bu, düzenli olarak belli aralıklarla yapılıyor.
önce g. doğu asya'da 7 yaşında bir kızla ilişki yaşadığını iddia eden bir hesap vardı. ailesine para verdim falan diyordu. bir ara 11 yaşındaki yeğenimle ilişkiye giriyorum diye bir şeyler yazan bir hesap vardı. hatta kızın elinde bir kağıt vardı ve üzerinde bunun nicki ile tarih vardı. güya ilişkiye girdiği videoları satıyormuş. şimdi de bebeğin karnına tarih atılan ve tecavüze uğrayan bir fotoğraf olduğu söyleniyor.
yine bunların dışında benzer başka olaylar olmuş. yani başka hikayeler adı altında siteye pedofili içerik atılmış. buna karşılık sözlük göstermelik bazı önlemler almıştır.
bir de başka kişiler ve platformlar tarafından da bu arkadaş savcılığa verildi ama bir sonuç çıkmadı galiba.
sonuç olarak elimizde sözlüğe dadanmış anti sosyal bir sapkın tip ya da tipler var. bakalım ne olacak?"
ZAFER'İN 99. YILINDA MİLLETİN İRADESİ BAŞKOMUTAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞLARDI
Geçtiğimiz yıllarda "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapılan ve "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" yorumlarına yer verilen Ekşi Sözlük'ün toplumu ateşe sürükleyen skandallarının ardından Twitter'da "Ekşi Sözlük kapatılsın" çağrıları dolaşıma girmişti. Yapılan paylaşımlarda Ekşi Sözlük'ün milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini hedef alan başlıklarına ve yorumlarına da yer verilmişti.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ile ilgili yapılan paylaşımlarından birinde Başkan Erdoğan'ın ölmesi istenmişti.
EKŞİ'DEKİ TEHLİKELİ ZİHNİYETİN HASTALIKLI DÜŞÜNCELERİ
2014 tarihli "akp'nin üst kadrosuna verilebilecek en etkili ceza" başlığı altında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili kurmaylar hakkında "Giyotinle idam edilsin" çağrılarının yapılması dikkatlerden kaçmazken tehlikeli zihniyetin hastalıklı düşünceleri bir kez daha gözler önüne serilmişti.
Başkan Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ile ilgili de had sınırlarını zorlayan skandal yorumlara müsaade edildi.
SEL MAĞDURU KADIN HAKKINDA AHLAKSIZ YORUMLAR
Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından devletin seferber olarak yaraları sarması üzerine sel mağduru bir kadının "CHP'liydim AK Partili oldum" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.
Konuya ilişkin Ekşi Sözlük'te yapılan yorumlar ise kan donduran cinstendi... Sel mağduru kadına ağza alınmayacak hakaretler eden ve küfürler yağdıran Ekşi Çöplük'teki hastalıklı düşünceye sahip yazarlardan bir tanesi "Neden sele kapılmadığını düşündüğüm kadın beyanı" yorumunu yapmıştı.
Ekşi Sözlük'te İslam'a ve Müslümanlara da alenen hakaretler ediliyor. Skandallarla gündemden düşmeyen portalda Kur'an-ı Kerim ve ezanı hedef alan birçok entry var.
PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıkmıştı.
Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;
"Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."
TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.
İDEOLOJİ DAYATMASI HAKİM!
Ekşi Sözlük'e günlük giren okuyucu sayısı 1 milyonu geçiyor. Bunlarında ezici çoğunluğu 25 altı yani Z kuşağı. Büyük oy potansiyeline sahip gençler gündemi haber sitelerinden ziyade genelde sosyal medya ve Ekşi Sözlük'ten takip ediyor. Bu da planlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendiren sitenin provokasyon gücünü artırıyor. Sözlük, okuyucu havuzuna mesnetsiz bilgilerin yanı sıra kendi ideolojisini sunuyor.
ARKALARINDA CHP VAR
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yayınladığı çirkin hakaret ve küfürlerle tepki toplayan Ekşi Sözlük'ün pisliklerine destek vermişti.