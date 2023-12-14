Pedofili skandalı patlak verince milli güvenlik gerekçesiyle erişimi engellenen Ekşi Sözlük’ten yeni oyun! Domain değiştirip alçaklığa devam edecekler

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDALI ÖRTBAS ÇABASI!

Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı. Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.

PİSLİK ÇUKURUNA ENGEL

Yaşanan skandalın ardından Ekşi Sözlük'ün son kullandığı (http://eksisozluk1923.com) milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. Ekşi Sözlük'e erişim engeli şöyle duyuruldu: "Ekşi Sözlük'ün kullandığı son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi."

ÇUKUR'DAN YENİ OYUN!

Sözlük yönetimi ise uyanıklık yapıp yeni bir domain ile sözlüğe yeniden giriş yapılmasını sağladı. Sözlük yönetimi bu gelişmeyi de Twitter hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi. Hatta bir sözlük yazarı da özeleştiri yaparak şunları söyledi: "Bir kez daha kapanıp yeni isimle gelen ekşi'nin yeni adresi. Artık siteyi kapatanlara lanet okumak yerine şapkayı önünüze alıp bir düşünün derim. Sözlükte her başlıkta küfürler havada uçuşuyor, sürekli nefret suçu isleniyor. Sırf bir gruba mensup diye insanlar birbirine hunharca saldırıyor ve ekşi sözlük çok ayyuka çıkmamışsa bu durumlardan rahatsız görünmüyor. Sözlükte cidden bir kontrol mekanizmasının olduğu hissedilmiyor. İsteyen istediği başlığı açıp entry giriyor. Bu makul sınırlarda mi değil mi, sadece insanların vicdanına bırakılıyor." Sosyal medya kullanıcıları da sözlüğe yeniden erişim engeli gelmesini istedi.

BU İLK DEĞİL

Başka bir yazar ise geçtiğimiz yıl eylül ayında da benzer bir olay yaşandığını hatırlatmıştı.



Yapılan yorumda şu ifadeler yer almıştı:



"İlginç bir olay halini alan pedofili olayı. şöyle ki: 18 eylül 2022'den beri bir ya da birileri tarafından sözlüğe çaylak hesaplar üzerinden pedofili içerikler atılıyor. ve bu, düzenli olarak belli aralıklarla yapılıyor.



önce g. doğu asya'da 7 yaşında bir kızla ilişki yaşadığını iddia eden bir hesap vardı. ailesine para verdim falan diyordu. bir ara 11 yaşındaki yeğenimle ilişkiye giriyorum diye bir şeyler yazan bir hesap vardı. hatta kızın elinde bir kağıt vardı ve üzerinde bunun nicki ile tarih vardı. güya ilişkiye girdiği videoları satıyormuş. şimdi de bebeğin karnına tarih atılan ve tecavüze uğrayan bir fotoğraf olduğu söyleniyor.



yine bunların dışında benzer başka olaylar olmuş. yani başka hikayeler adı altında siteye pedofili içerik atılmış. buna karşılık sözlük göstermelik bazı önlemler almıştır.



bir de başka kişiler ve platformlar tarafından da bu arkadaş savcılığa verildi ama bir sonuç çıkmadı galiba.



sonuç olarak elimizde sözlüğe dadanmış anti sosyal bir sapkın tip ya da tipler var. bakalım ne olacak?" TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN