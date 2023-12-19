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Müstakil seçim diyen Akşener'e peş peşe kara haber! İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan da partisinden istifa etti

Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor. Son olarak İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan da partisinden istifa etti.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 22:48 Güncelleme 19 Aralık 2023, 22:59
Müstakil seçim diyen Akşener’e peş peşe kara haber! İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan da partisinden istifa etti

Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmezken, partinin ağır topları ihraç ediliyor.

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İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz hafta istifa etti.

Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa daha geldi. CHP ile işbirliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in isteği ile partiden ayrıldı.

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İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN İSTİFA ETTİ
Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.

AKŞENER EKREM İMAMOĞLU'NA SALLAMIŞTI
Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜME ALINMADIM"
Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum" İfadelerini
kullandı.

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İBRAHİM ÖZKAN DA EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNMUŞTU
Yaşananlar sonrası İbrahim Özkan Akşener'e karşı Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul'u kastetmiyor." demişti.

İbrahim Özkan ilerleyen günlerde ise Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti.



İMAMOĞLU İLE ARKA KAPI DİPLOMASİSİ
İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özkan, Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı diplomasisi' yürüttüğünü itiraf etti.

2024'teki yerel seçimlerde işbirliği yapılması için gayret gösterdiğini anlatan Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğini ve birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmenin ardından, "arka kapı diplomasisi" yaparak yeniden İmamoğlu'na gittiğini aktaran Özkan, İmamoğlu'nun kendisine "Genel İdare Kurulu (GİK) kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik olabileceğini" söylediğini ifade etti.



YÜCEL ÇOŞKUN İTİRAFI
"Bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz?" sorusuna Özkan, "İl Başkanımın (Yücel Coşkun) bilgisi dahilinde Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm." cevabı vermişti.

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AKŞENER EKREM İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I HEDEF ALDI
Genel seçimler öncesi 6'lı terör koalisyonunda sırf seçimleri kazanmak için her şeye evet dediğini itiraf eden Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun korktukları için aday olmadıklarını ifade etti. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın." dedi.



AKŞENER'E SALLADI: HADDİNİ AŞMA
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurtköy'de katıldığı programda isim vermeden Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği operasyonu inkar eden İmamoğlu, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar." diyerek Akşener'i hedef aldı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullanarak "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar" dedi.



İYİ PARTİ'DEN YENİ İSTİFA
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile karşılıklı atışmalar sıcaklığını korurken, İYİ Parti'den yeni bir istifa daha geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan da partisinden istifa etti.



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özarslan şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Dava Arkadaşlarım, 25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim. Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.



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