Müstakil seçim diyen Akşener’e peş peşe kara haber! İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mesut Özarslan da partisinden istifa etti

Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmezken, partinin ağır topları ihraç ediliyor.

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz hafta istifa etti.

Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa daha geldi. CHP ile işbirliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in isteği ile partiden ayrıldı.

İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN İSTİFA ETTİ

Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.



AKŞENER EKREM İMAMOĞLU'NA SALLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.



"ÜSTÜME ALINMADIM"

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum" İfadelerini

kullandı.



İBRAHİM ÖZKAN DA EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNMUŞTU

Yaşananlar sonrası İbrahim Özkan Akşener'e karşı Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul'u kastetmiyor." demişti.



İbrahim Özkan ilerleyen günlerde ise Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti.