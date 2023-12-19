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İsrail'in 7 Ekim yalanını İsrail basını yine patlattı: İsrail'e ait bir tank 7 Ekim'de İsrailli esirlere ateş açtı

İsrail'in Haaretz gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerine saldırısı sırasında, İsrail'e ait bir tankın "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde İsrailli esirlerin bulunduğu bir eve ateş açtığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 20:20 Güncelleme 19 Aralık 2023, 21:16
İsrail’in 7 Ekim yalanını İsrail basını yine patlattı: İsrail’e ait bir tank 7 Ekim’de İsrailli esirlere ateş açtı

İsrail'in Haaretz gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerine saldırısı sırasında, İsrail'e ait bir tankın "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde İsrailli esirlerin bulunduğu bir eve ateş açtığını bildirdi.



Gazetenin haberinde, "7 Ekim'de saldırıların başlamasından saatler sonra bir (İsrail) tankı Be'eri'de Hamas mensuplarının rehinelerle birlikte saklandığı Pasi Cohen'in evine top mermileri attı." ifadeleri yer aldı.

Saldırı sırasında bölgeye çağrılan polis helikopterinden alınan ve Kanal 12'nin dün gece yayınladığı videoya dayanarak bu sonuca varıldığı aktarıldı.



Festivalden kaçarak bir eve saklanan Yasmin Porat, askerlerden birine gidip mermilerin rehinelere zarar verip vermeyeceğini sorduğunda, 'bunu sadece evlerin duvarları yıkmak için yapıyoruz' cevabı aldığını söyledi.



Komşularının esir tutulduğu evin dışında kocasıyla birlikte saklanan Hadas Dagan da komşularının evi hedef alınırken bir şarapnel parçası ile yaralandığını kaydetti.



Kanal 12'nin haberine göre, yerleşim biriminde bulunan askerler, helikopterden uyarı amaçlı ateş açıldığını ve bir tanka isabet ettiğini, ardından başka bir tankın gelip eve ateş açtığını kaydetti.

Ayrıca helikopter, saldırıların başlamasının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yerleşim biriminin girişinde toplanan ve bölgeye girmeyen çok sayıda birliği de tespit etmiş oldu.

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Haberde, yerleşim birimindeki yedek bölükten Yair Avital'in şu sözlerine de yer verildi: "500 asker dışarıda duruyordu ve kimse durumla ilgilenmiyordu. İnsanlar her dakika kan kaybediyordu ve dışarıda duran ordu ne olduğunu anlayamıyordu."

İsrail ordusu ve İsrail polisi bugüne kadar 7 Ekim'de kendi güçlerinin açtığı ateş sonucu İsraillilerin öldürüldüğünü kabul etmedi.

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