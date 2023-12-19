İsrail’in 7 Ekim yalanını İsrail basını yine patlattı: İsrail’e ait bir tank 7 Ekim’de İsrailli esirlere ateş açtı

Komşularının esir tutulduğu evin dışında kocasıyla birlikte saklanan Hadas Dagan da komşularının evi hedef alınırken bir şarapnel parçası ile yaralandığını kaydetti.





Kanal 12'nin haberine göre, yerleşim biriminde bulunan askerler, helikopterden uyarı amaçlı ateş açıldığını ve bir tanka isabet ettiğini, ardından başka bir tankın gelip eve ateş açtığını kaydetti.

Ayrıca helikopter, saldırıların başlamasının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yerleşim biriminin girişinde toplanan ve bölgeye girmeyen çok sayıda birliği de tespit etmiş oldu.

Haberde, yerleşim birimindeki yedek bölükten Yair Avital'in şu sözlerine de yer verildi: "500 asker dışarıda duruyordu ve kimse durumla ilgilenmiyordu. İnsanlar her dakika kan kaybediyordu ve dışarıda duran ordu ne olduğunu anlayamıyordu."

İsrail ordusu ve İsrail polisi bugüne kadar 7 Ekim'de kendi güçlerinin açtığı ateş sonucu İsraillilerin öldürüldüğünü kabul etmedi.