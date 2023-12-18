İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019 yılından beri kendi siyasi kariyeri için İstanbul'u geri plana itti. Daha önce İstanbul'a hizmet etmek yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişen Ekrem İmamoğlu seçimin ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan kaldırmak için İstanbul'u yok saydı. İmamoğlu'nun İstanbul'u umursamadığının son göstergesi dün medyana gelen deprem oldu.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.