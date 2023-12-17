Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.





Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında 4️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2023





ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi, Yalova, Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Geçmiş olsun.



İlimizde de hissedilen

depremle ilgili 112'ye

gelen bir ihbar mevcut değildir



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.#İstanbul https://t.co/MslR0Fyel5 — Davut GÜL (@gul_davut) December 17, 2023

İstanbul Valiliği Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde şuana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Afad ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.

Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir.



Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 17, 2023

Bir açıklamada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sosayl medya hesabından, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2023





"OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEDİĞİ BİLGİSİ ALDIK"

Bakan Koca'dan açıklama, "Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

YALOVA VALİSİ VALİ HÜLYA KAYA: "OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.

Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Özhaseski: Marmara Denizi Yalovo, Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordineli bir şekilde sahada çalışmaya başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun.

SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2023.12.17 23:57:22 40.7372 29.0712 9.3 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.17 23:53:52 40.7352 29.0875 14.6 -.- 4.2 4.0 CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.12.17 21:31:44 37.9335 41.3358 5.0 -.- 2.6 -.- YOLKONAK-BESIRI (BATMAN) İlksel

2023.12.17 18:56:45 38.0868 37.6698 17.4 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.17 18:33:44 38.1940 36.0738 3.4 -.- 1.4 -.- CATALCAM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.17 17:27:24 38.0808 36.5143 5.0 -.- 2.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.17 16:14:39 38.5165 40.4163 9.0 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.12.17 15:46:42 38.5658 44.0772 5.0 -.- 2.7 -.- GOZDEGMEZ-OZALP (VAN) İlksel

2023.12.17 15:45:48 38.2248 38.4867 4.7 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.12.17 15:12:02 38.4255 39.3217 5.0 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.17 15:09:29 38.5112 37.5128 4.0 -.- 1.7 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 15:03:11 38.5142 39.4298 5.1 -.- 2.3 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.12.17 14:35:34 37.6813 35.3847 5.3 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.12.17 14:08:57 37.9550 36.2710 2.1 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.17 13:33:28 37.9628 36.2210 5.2 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.17 12:23:24 38.0392 38.6600 1.6 -.- 3.0 -.- SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.17 10:59:57 38.3555 38.7413 5.5 -.- 2.2 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 10:31:16 40.4190 28.7897 11.6 -.- 1.9 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.17 09:38:28 38.2968 38.8018 11.5 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 09:17:52 34.3363 25.5212 17.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.17 09:05:53 38.8270 37.5303 4.1 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.17 08:12:40 37.0892 36.9240 5.5 -.- 1.6 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel