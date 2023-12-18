Sahada çalışmak yerine masa başında anket uyduruyor! CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’dan anket manipülasyonu

Son zamanlarda AK Parti 'nin rakiplerine karşı yakalağı büyük ivmenin ayak sesleri ise giderek artmaya devam ediyor. CHP yönetimindeki büyükşehirlerde hizmet yetersizliğinden şikayetçi olan vatandaşlar, CHP yönetimine karşı olan tavırlarını sürekli dile getiriyorlar.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; skandallarıyla ülke gündeminden düşmeyen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iddiaya göre; belediye imkanlarını kullanarak bir firmaya anket hazırlattı ve kendisinin birinci çıktığı anket sonuçlarını belediye personellerinin sosyal medya hesaplarından ve bazı yerel gazetelerin internet sitelerinden yayınlattı.

ARADAKİ FARK ŞAŞKINLIK YARATTI

Karaca'nın yaptırdığı iddia edilen anket listesinde CHP de dahil olmak üzere aday adaylıklarını açıklayan birçok kişi yer almazken, aday adaylığı açıklamasında bulunmayan isimlerin yer alması dikkati çekti. Anketi gören CHP'li ve diğer partilerin aday adayları sonuçlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Karaca'nın hazırlattığı iddia edilen ankette; Alim Karaca yüzde 48.4 oy ile açık ara ilk sırada yer alırken, en yakın takipçisi ankette AK Partili olarak lanse edilen İYİ Partili Behçet Saatcı yüzde 38.8, AK Parti aday adayı Muhittin Kayabaş yüzde 31.8, CHP'li aday adayları Mehmet Demir ve Veli Pabuşçu ile AK Partili Yusuf Çaylı ise yüzde 30.9 oy alabildi.