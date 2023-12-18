Sahada çalışmak yerine masa başında anket uyduruyor! CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’dan anket manipülasyonu

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan bu propaganda ile ilgili TCK 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu, kanunun 'Özel Hükümler' başlıklı ikinci kitabının 'Topluma Karşı Suçlar'ı düzenleyen üçüncü kısmının 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' başlıklı beşinci bölümünde yer almaktadır. Madde; (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İş bu konu ile ilgili gerekli merci ve kuruluşların gereğini yapmalarını arz ederim."
"BUNUN ADI SİYASİ EDEPSİZLİKTİR"
CHP'li Fethiye İlçe Belediye Başkan aday adayı Emrah Doğu da katıldığı bir televizyon programında, Karaca'nın anket oyununa tepki gösterdi. Doğu, ilçe belediye başkanlığı için CHP'de 8 aday dayı olduğunu ve bunun demokrasi şölenini ifade ettiğini söyledi. Aday adaylığını açıklamamış kişilerin isimlerinin Karaca'nın yaptırdığı ankettik listede olduğunu ancak kendisi açıkladığı halde adının bulunmadığını söyleyen Doğu, "Bunun adı siyasi edepsizliktir. Bu yanlıştır. Çok ciddi ve büyük bir skandaldır. Bu anket gerçekse bu kurum açıklama yapmak zorundadır" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada Karaca'nın anketine tepki olarak yapılan paylaşımların altına ise çok sayıda yorum geldi. O yorumlardan bazıları şu şekilde:
"Paspatur'u hiç denetlemeyerek Paspatur'u bitirenler kulübü. Bir sorun için bile zabıtayı aradığımızda 'geliyoruz' deyip gelmeyerek tekrar tekrar aradığımıza 'yeter aramayın' diyen bir belediye. Paspatur'u motor pistine çeviren belediye. Zerre kadar bir denetim yok. Sezonda göstermelik bir iki kere zabıta dolaşır. Maalesef Paspatur'u bitirdiniz. Önceki belediyeciliği ve mevcut belediyeyi Paspatur'u bitirme maharetlerinden dolayı tebrik ederim!!!"
"Çok uzağa gitmeyin. Gelin 1. Karagözler'e Fethiye'nin merkezi sayılır. Ne hizmet yapılmış görün. (Sıfır otur)"
"Bizden buna bir tane bile oy yok, açık ve net."
"Sokak ortasında turist tartaklayarak ve telefondaki küfürleri ile ahlaki zaaflarını ilan etmiş bir kişi olduğu zaten herkesin malumudur."
"Korku adama her şeyi yaptırır."
SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYOR
Fethiye'ye tatile giden Çağlar Özbakır, 2020'de trafikte tartıştığı CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile şoförünün kendisine hakaret ederek, otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi olmuştu. Karaca'nın 2021'de basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız'a 12 dakika boyunca art arda çirkin küfürler ettiği skandal ses kaydı ortaya çıkmıştı. Başkan Karaca'nın 2021'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda otobüs üstünden yere bayrak attığı ve Fethiye halkının yerden topladığı görüntüler de çok büyük tepki çekmişti. Bir vatandaş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'nin ardından sokakta yürüdüğü sırada Karaca ve yanındaki bir kişinin saldırısına uğradığını ileri sürmüş ve şikayetçi olmuştu. Karaca, geçtğimiz 30 Ağustos'ta, rengini şehitlerin kanlarından alan ay yıldızlı Türk Bayrağı üzerine ismini, soy ismini, unvanını ve Fethiye Belediyesi'nin logosunu bastırarak şehrin farklı noktalarına astırmıştı.
HAKSIZ REKABET VE ALGI
CİMER'e başvuru yaptığını belirten AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adayı Salih Eroğlu, "Fethiye Belediye Başkanı'nın yaptırdığı ve yerel gazetelerde yayınlattırdığı tek taraflı, haksız rekabet ve algı operasyonu yaptırdığı sözde anket hakkında şikayetimizle ilgi makamlara başvurduk" ifadelerini kullandı.