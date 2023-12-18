HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Yine geliyor: Saatte 60 km! | 18 Aralık 2023 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -6°C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, çevreleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu ve ilk saatlerde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu
MARDİN 4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 13°C
Az bulutlu