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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Yine geliyor: Saatte 60 km! | 18 Aralık 2023 hava durumu

Hafta sonu soğuk havanın etkisi altında olan ülkemizde haftanın ilk iş günü yola erken saatlerde çıkanlar “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu açıklamasına göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:02 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:57
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Yine geliyor: Saatte 60 km! | 18 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt, Sinop, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Meteoroloji'den yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında şöyle denildi:

Rüzgârın; Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 10°C

Az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 9°C

Az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 11°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 7°C

Az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 12°C

Az bulutlu

İZMİR 6°C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA 4°C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu

HATAY 6°C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN 12°C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 8°C

Az bulutlu

KONYA -2°C, 6°C

Az bulutlu

SİVAS -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam doğusunun çok bulutlu ve ilk saatlerde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -9°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -10°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -6°C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, çevreleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu ve ilk saatlerde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C

Az bulutlu

MARDİN 4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Az bulutlu

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