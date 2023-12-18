HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Yine geliyor: Saatte 60 km! | 18 Aralık 2023 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı