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100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette siyasi ve diplomatik gündem maddelerinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılması ve bu yıl 10 ayda 3,3 milyar doları bulan ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması için strateji oluşturulması bekleniyor. Ziyaretin tarihi olan 18 Aralık'ın da ayrı bir önemi bulunuyor. Öyle ki Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu. İki ülke arasında 16 belgenin imzalanması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 15:12 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:46
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği Macaristan ziyaretinde, siyasi ve diplomatik gündem maddelerinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılması ve bu yıl 10 ayda 3,3 milyar doları bulan ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması için strateji oluşturulması bekleniyor.

ANLAŞMANIN ÜZERİNDEN 100 YIL GEÇTİ

Başkan Erdoğan'ın 18 Aralık'taki Budapeşte ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir güne karşılık geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu. Söz konusu anlaşmanın üzerinden 100 yıl geçti.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında, tarihi anlam taşıyan bu günün yanı sıra ikili siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerinin değerlendirilmesi öngörülüyor. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban'ın da aralarında olduğu isimlerle görüşecek Erdoğan'a bakanlar da eşlik edecek.

Görüşmelerde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinden Gazze'deki son duruma kadar gündem maddeleriyle birlikte Türkiye-Macaristan ekonomik ve siyasi ilişkilerinin masaya yatırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da gerçekleştirilecek. İki ülke bakanları aynı masada ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak.

HEDEF İLK AŞAMADA TİCARET HACMİNİ 6 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Türk Devletleri Teşkilatında da güçlü işbirliği bulunan iki akraba ülkenin öncelikli hedeflerinden biri, resmi verilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak. Bu rakamın 10 milyar dolar seviyesine taşınması için de atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Türkiye, Macaristan'a başta motorlu kara taşıtları, makineler ve cihazlar olmak üzere pamuklu mensucattan demir ve çelik eşyalara kadar çeşitli ürünler ihraç ediyor. Bu ülkeden ithal edilen ürünler arasında makineler ve cihazlar, kazan, plastik ve plastikten mamul eşya, motorlu kara taşıtları ve organik kimyasal müstahzarlar öne çıkıyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLER MACARİSTAN'DA 55 PROJE ÜSTLENDİ

Türkiye'nin Macaristan'a ihracatı son dönemde yıllık ortalama yüzde 8,8 büyüdü. Geçen yıl bu ülkeye toplam ihracat 1,6 milyar doları bulurken ithalat 1,8 milyar dolar oldu. İkili ticaret hacmi 3,4 milyar dolara ulaştı. Bu yılın 10 ayında ise ihracat 1,4 milyar dolar, ithalat ise 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'den Macaristan'a 2002'den bu yıl ortasına kadar 112 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı. Bu ülkeden Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar ise aynı dönemde 29 milyon dolar oldu.

Türk müteahhitlik firmaları Macaristan'da bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 55 proje üstlendi. Teknik müşavirlik hizmetlerinde ise 1,75 milyar dolar değerinde 5 proje gerçekleştirildi. Halihazırda Macaristan'da 500 civarında Türk firması faaliyette bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Macaristan, Avrupa Birliği yolunda ve Türk Devletleri Teşkilatındaki işbirliğinin yanı sıra Afrika kıtasındaki yatırımlar için de değerlendirmelerde bulunuyor. Sahra Altı Afrika'nın gelecek 10 yılda nüfusunun yüzde 35 artacağı beklentisiyle firmalar açısından ciddi kazanç sağlayacağı öngörülüyor. Türk ve Macar firmalarının yapacağı yatırımların, Afrikalıların ülkelerinden ayrılmadan hayatlarını istedikleri refah seviyelerinde geçirebilme de imkan sağlaması hedefleniyor.

ENERJİ ALANINDA ANLAŞMALAR

İki ülke arasında enerji alanında da önemli anlaşmalara imza atılıyor. Bu yıl Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Macaristan kamu doğal gaz şirketi MVM arasında doğal gaz ihracat anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, gelecek yıldan itibaren Türkiye'nin Macaristan'a doğal gaz ihraç etmesi planlanıyor. İki ülke ayrıca Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz altyapısının ve doğal gaz depolama tesislerinin kullanılması konusunda da işbirliğinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye, TürkAkım Boru Hattı aracılığıyla Macaristan'a gönderilen Rusya gazı için bir transit ülke konumunda bulunuyor. Bu noktada, gelecekte daha büyük hacimlerde Azerbaycan ve potansiyel olarak Türkmenistan'dan spot ve uzun dönemli sözleşmelerle yapılacak gaz ithalatının Macaristan'a ulaştırılmasının da bu anlaşmaya katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

İki ülke arasında kara ulaştırmasının daha da geliştirilmesi noktasında da değerlendirmeler yapılıyor.


İŞBİRLİĞİ ALANINDA 16 YENİ BELGE İMZALANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Macaristan ziyaretinde ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, enerji ve kültür alanlarına odaklanılacak, iki ülke arasında 16 belgenin imzalanması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığın", "genişletilmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkarılması hedefleniyor ve buna ilişkin bir belge Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından imzalanacak.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Macaristan'la tüm bakanlıklar, her düzeyde çok kapsamlı işbirliği içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde dışişleri, milli savunma, içişleri, ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, sanayi ve teknoloji, aile ve sosyal hizmetler ile kültür ve turizm bakanları olmak üzere 8 bakan eşlik edecek.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanması bekleniyor.



MACARİSTAN'IN TDT'YE KATKISI
Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyeliği bulunan Macaristan'ın dış politikasını çeşitlendirmek maksatlı Doğu'ya açılım politikası yürüttüğü ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediği görülüyor.

Geçmişten gelen uzak akrabalık bağlarının TDT gözlemci üyeliği için zemin hazırlamasıyla Macaristan, aktif şekilde TDT içerisinde faaliyetlerini yürütüp katkı sunuyor.

Ziyaret kapsamında TDT ile ilgili somut bir gelişme olmasa da örgüt içerisinde işbirliği, Macaristan ile Türkiye arasındaki görüşmelerde gündemde olacak.




MACARİSTAN İLE TÜRKİYE, PEK ÇOK KONUDA AYNI BAKIŞ AÇISINA SAHİP

Macaristan ile Türkiye, bölgesel ve uluslararası pek çok gelişmede aynı bakış açısına, ilişkilerin önemi ve geliştirilmesi konusunda çok kuvvetli bir iradeye sahip bulunuyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, hedefin altında olsa da büyük bir potansiyeli de barındırıyor ve karşılıklı güven olması önem arz ediyor.

Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Türkiye açısından önem arz ederken Macaristan bakımından göç ve enerji güvenliği alanında Türkiye çok önemli bir ülke.



TÜRKİYE, ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN MACARİSTAN İÇİN ÖNEMLİ

İki ülke arasında son dönemde savunma sanayisi işbirliğinde gelişmeler yaşanırken Macaristan, Türkiye'yi özellikle enerji arzı bakımından çok önemli bir ülke olarak görüyor.

Macaristan'ın doğal gazının yüzde 50'si TürkAkımı üzerinden geçiyor ve Azerbaycan'dan alınan gaz da Türkiye üzerinden Macaristan'a naklediliyor. Bu nedenle Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği açısından çok önem verdiği bir ülke olarak görülüyor.

İki ülke arasında NATO kapsamında da yakın işbirliği yürütülüyor ve Macaristan, Türkiye için Avrupa'da güvenilebilecek ve işbirliğini de bu güven ilişkisine dayandırarak geliştirebilecek bir ülke olarak ön plana çıkıyor.

Liderler düzeyinde bu ortak anlayışın bütün diğer katmanlara etki ettiği görülürken bu sayede her alanda sorunsuz bir şekilde ilerliyor.



KARŞILIKLI ZİYARETLER YAKINLIĞI GÖSTERİYOR

2023'te devlet ve hükümet başkanları düzeylerinde gerçekleştiren ziyaretlerin sayısına bakıldığında iki ülkenin ne kadar yakın olduğu görülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkelerden birisi Macaristan'dı. İki ülke arasında farklı bakanlıklar düzeyinde de yakın ilişkiler bulunuyor.

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