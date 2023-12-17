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Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! Habur'da 202 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:56 Güncelleme 17 Aralık 2023, 17:04
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! Habur’da 202 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir. Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

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