Uyan Ankara! PORTAŞ’ı böyle batırdılar! CHP’li Mansur Yavaş İYİ Parti’ye diyetini İP’li Ayşe Sucu PORTAŞ yönetiminde görevlendirerek ödedi

BORÇLA BOĞUŞAN PORTAŞ'IN YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞİRKETİN YAPTIĞI İŞLERDEN BİR HABER

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye diyet ödemeye devam ediyor. Seçimlerden öne liyakat esaslı atamalarla Ankara'ya hizmet edeceklerini vurgulayan Yavaş'ın hiç de liyakate önem anlaşıldı. 5 yıllık görev süresinin sonuna gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, görev süresi boyunca onlarca yöneticiyi görevden alan CHP'li Yavaş, ABB'yi İYİ Partililerle doldurdu. Yavaş ve ekibinin iş bilmezliği yüzünden batan birçok şirket Sayıştay raporları ile gün yüzüne çıkarken iş bilmez yönetim yüzünden 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara sokulan PORTAŞ'ta batağa sürüklendi. Milyonlarca lira zarara sokulan PORTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ayşe Sucu'nun özgeçmişi incelendiği zaman şirketin yaptığı işlerin hiçbiri ile ilişkisi olmadığı anlaşıldı.

YAVAŞ'IN GÖREVLENDİRDİĞİ İYİ PARTİLİ SUCU'NUN BÜTÜN UZMANLIĞI DİN ÜZERİNE

Söz konusu ABB şirketi PORTAŞ, Ankara'nın asfalt ihtiyacının büyük bir kısmını üreten ve Toplu Konut yapım işleri gibi işlerde faaliyet gösterirken Yavaş döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşe Sucu'nun özgeçmişinde söz konusu faaliyetler alakalı bir uzmanlığa rastlanmadı. 1977 yılında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesini bitiren Sucu, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başlayan Sucu, 1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını ve 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı. Bütün uzmanlığı din üzerine olan Ayşe Sucu, 25 Ekim 2017 tarihinde İyi Parti'nin kuruluşu ile birlikte İyi Parti'ye katıldı.

24 Haziran 2018 seçimlerine Ankara milletvekili adayı olarak katıldı ancak seçilemedi. 2019 yerel seçimleri için CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu ortaklık sayesinde ABB'nin başına geçen Yavaş, 5 yıl boyunca İYİ Parti'ye diyet ödeyen Yavaş, Ayşe Sucu'yu da PORTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirdi. Sucu söz konusu görevinin yanı sıra 2023 yılında İYİ Parti başkanlık divanında yer aldı. Halen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti İçi Eğitim Başkanı olarak görevine devam ettiği anlaşıldı.