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İstanbul'da sosyal medyadan "müstehcen paylaşıma" 2 tutuklama

İstanbul'da sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 11:32 Güncelleme 16 Aralık 2023, 11:32
İstanbul’da sosyal medyadan müstehcen paylaşıma 2 tutuklama

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, D.U, A.A. ile M.G'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğine çıkartılan bu kişilerden D.U. ile A.A. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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