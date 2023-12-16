İstanbul'da sosyal medyadan "müstehcen paylaşıma" 2 tutuklama

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, D.U, A.A. ile M.G'yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğine çıkartılan bu kişilerden D.U. ile A.A. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.