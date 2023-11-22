İMAMOĞLU BASTIRIYOR ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. Tahhakküm altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız.

GÖZLER TUNÇ SOYER'E ÇEVRİLDİ Özgür Özel'e yaranmak için art arda açıklamalar yapan Soyer, kurultay öncesi parti içi değişimi ilk kendisinin dillendirdiğini öne sürüp tekrar aday gösterilmesi ile ilgili: olarak da "Bir sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum. Adaylık ile ilgili bir değişiklik olacağını sanmıyorum" dedi. Ardından da yerel bir internet sitesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna "Ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Özgür Özel 'in "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" açıklaması da bu durumu doğrular nitelikte.

ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN YENİ YOLLARA BAŞVURDU Özel ve Soyer cephesinden aday belirleme sürecine ilişkin art arda gelen açıklamalar sonrası Soyer, partisinin kentte yapacağı memnuniyet anketi öncesi İzmir lilere şirin gözükmek için yeni yol ve yöntemlere başvurdu. Önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı gönderen Soyer, göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını öne sürdü.

Attığı mesajda yaptığını iddia ettiği icraatların bir de linkini paylaşan Soyer altına da "Söz verdik, yaptık. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı. Aynı Soyer önceki gün katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında da "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı mısınız?" şeklindeki soruya, "Net olarak aday adayıyım" diyerek cevap vermişti.



Soyer'in yaptığı yatırımları İzmirliye anlatmak için SMS yöntemine başvurması siyaset kulislerinde Soyer panikledi yorumlarına neden oldu. Öte yandan Soyer'in '165 projeden 147'sini hayata geçirdik' şeklindeki açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Soyer'in açıklamalarının altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Soyer'in hayata geçirdiğini iddia ettiği yatırımları göremediklerini öne sürdü.