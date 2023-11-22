Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı kurultay sonrası sular durulmuyor.
13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı kurultay sonrası sular durulmuyor.
13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında.
İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça huzursuz.
"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" ENDİŞESİ...
Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu dört koldan İYİ Parti ve HEDEP'e ittifak için göz kırpıyor.
İMAMOĞLU BASTIRIYOR ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ
Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. Tahhakküm altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız.
SOYER'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ: "İSTANBUL, ANKARA AYDIN TAMAM İZMİR'DE ANKET VAR"
Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de içe Tunç Soyer gözden çıkarıldı. Soyer'in yerine Selin Sayek Böke'nin adı geçiriliyor.
Özgür Özel'in "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" açıklaması da bu durumu doğrular nitelikte.
GÖZLER TUNÇ SOYER'E ÇEVRİLDİ
Özgür Özel'e yaranmak için art arda açıklamalar yapan Soyer, kurultay öncesi parti içi değişimi ilk kendisinin dillendirdiğini öne sürüp tekrar aday gösterilmesi ile ilgili: olarak da "Bir sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum. Adaylık ile ilgili bir değişiklik olacağını sanmıyorum" dedi. Ardından da yerel bir internet sitesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna "Ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.
ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN YENİ YOLLARA BAŞVURDU
Özel ve Soyer cephesinden aday belirleme sürecine ilişkin art arda gelen açıklamalar sonrası Soyer, partisinin kentte yapacağı memnuniyet anketi öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için yeni yol ve yöntemlere başvurdu. Önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı gönderen Soyer, göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını öne sürdü.
Attığı mesajda yaptığını iddia ettiği icraatların bir de linkini paylaşan Soyer altına da "Söz verdik, yaptık. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı. Aynı Soyer önceki gün katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında da "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı mısınız?" şeklindeki soruya, "Net olarak aday adayıyım" diyerek cevap vermişti.
Soyer'in yaptığı yatırımları İzmirliye anlatmak için SMS yöntemine başvurması siyaset kulislerinde Soyer panikledi yorumlarına neden oldu. Öte yandan Soyer'in '165 projeden 147'sini hayata geçirdik' şeklindeki açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Soyer'in açıklamalarının altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Soyer'in hayata geçirdiğini iddia ettiği yatırımları göremediklerini öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile genel merkezde bir araya geldi.
CHP'DEN VETO
Soyer CHP'den yine veto gibi bir yanıt geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın ıle genel merkezde bir araya geldı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel katıldığı canlı yayında Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Yücel'in açıklamasında öne çıkanlar:
"İYİ PARTİ DE ADAY ÇIKARACAK"
İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarması gündemde. Ümit Özlale aday olma niyetini açıkladı. Oy oranıyla ilgili bir şey söylemek mümkün değil ama İzmir'i aday kim olursa olsun kazanacağız.
"MEMNUNİYET AZALDIYSA DİĞER ADAY ADAYLARI DÜŞÜNÜLEBİLİR"
Tunç Soyer yeniden aday olmak istediğini söyledi. Öncelikle belediyelerin CHP'de olduğu illerde anketler yapılacak. Memnuniyet varsa devam edecekler. Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir.
SOYER'E SORUŞTURMA ÜSTÜNE SORUŞTURMA
Öte yandan Tunç Soyer'e İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmalar açıldı.
Geçtiğimiz yıl 9 Eylül kutlamalarında Osmanlı Devletini hedef alarak skandal ifadeler kullanan Tunç Soyer'e, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin bir başka soruşturma daha başlatıldığını duyurdu.
Soyer, 14 yıl önce Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soyer ise Seferihisar Belediye Başkanı seçildikten sonra eski binayı hiç kullanmadığını, görevini yeni binada devam ettirdiğini iddia etti.