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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale skandalında yeni detaylar! FETÖ'cü isim milyonluk rüşvet ağını itiraf etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni çiftliğe döndüren CHP’li Özlem Çerçioğlu ve 32 belediye çalışanı hakkında açılan soruşturmaya dair yeni detaylara ulaşıldı. Ortaya çıkan detaylar devletin paralarının nasıl çarçur edildiğini ve rüşvet ağını gözler önüne serdi. Soruşturmada FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın firmaya yapılan 2.8 milyon liranın usulsüz verildiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. Rayiç bedeli 30 milyon liralık ihalenin 3'te birini kendisine alan Karaarslan, ballı ihale karşlığı belediye bürokratlarına adeta rüşvet yağdırmış. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:17 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:32
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihale skandalında yeni detaylar! FETÖ’cü isim milyonluk rüşvet ağını itiraf etti

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi adeta Özlem Çerçioğlu'nun çiftliğe döndü.

İçişleri Bakanlığı, 2021'de verdiği soruşturma izniyle, bakanlık müfettişleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 32 belediye çalışanı hakkında ön inceleme raporu hazırlandı. Ancak Çerçioğlu ve şüpheliler Danıştay'a itiraz etti. Bunun üzerine yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra tekrar soruşturma izni verdi. Bu izin çerçevesinde de yeniden rapor hazırlandı.

Büyük ses getiren bu soruşturma dosyası ile ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 200 sayfalık tevdi raporunun detayları 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.

İTİRAF ETTİ
FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine verdiği ifadede "SAMPAŞ adlı yazılım ürünlerinin sahibi Şekip Karakaya 2014 ve 2015 yıllarında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği hizmetlerin karşılığında bir bedelin ödenmesi için benimle iletişim kurdu. Bu 3 yıl verdiği hizmetin bedeli için ne kadar talebi olduğunu ve bununla ilgili çözümlerinin neler olabileceğini söylemek istediklerini belirtti. Kendilerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı organize ettim. Sayın başkan dahil konunun ilgilileri ile görüştüler" itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Karaarslan'ın bu itirafı ile ihaleden önce firmanın ayarlandığı ve ödenecek rakamların önceden konuşulduğu anlaşıldı.

1 MİLYONU KENDİSİNİN ALDIĞINI GİZLEDİ
İhale yapılmadan ödenen paranın güncel değerinin yaklaşık bedelinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunan Erkan Karaarslan verdiği ifadede 2.8 milyon liranın SAMPAŞ şirketine ödemesinin usulsüz olduğunu itiraf etti ancak ödenen 2.8 milyonun 1 milyonunu kendisinin aldığını gizledi.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden SAMPAŞ şirketine 11 Ağustos 2015 tarihinde 1 milyon 988 bin 877 lira 58 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 558 bin 148 lira 50 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 297 bin 74 lira 24 kuruş olmak üzere toplam 2 milyon 811 bin 189 lira 32 kuruş ödeme yapıldığı belirlendi.

26 GÜN SONRA TRANSFER ETMİŞ
SAMPAŞ şirketine ödeme ayarladığını itiraf eden ve bu konuda ifade veren Erkan Karaarslan'ın, SAMPAŞ şirketine yaptırdığı ödeme karşılığında 1 milyon liraya yakın para aldığı ve bu paranın güncel değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, SAMPAŞ şirketi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ödemeden 26 gün sonra 26 Ocak 2016'da iki ayrı işlemde toplam 944 bin lirayı Erkan Karaarslan'ın şirketine transfer etti.

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HALA AYNI GÖREVDELER
SAMPAŞ şirketine ihalesiz ödeme ayarlayan ve itirafçı olan Erkan Karaarslan, SAMPAŞ şirketinden aldığı paranın bir kısmını ise Aydın Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratlarının hesabına gönderdi. MASAK tarafından hazırlanan raporda, 2016'da Daire Başkanı Özlem Bayraktaroğlu'na 300 bin lira, Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 2015 ve 2016 yıllarında yaklaşık 115 bin lira, Genel Sekreter Yardımcı Bülent Bozbaş'a 5 bin lira, Daire Başkanı Egemen Emre Beşli'ye 20 bin 684 lira gönderdiği tespit edildi. Bu kişilerin hala aynı görevlerde olması 'bu kadarına pes' dedirtti.

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