CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihale skandalında yeni detaylar! FETÖ’cü isim milyonluk rüşvet ağını itiraf etti

İçişleri Bakanlığı , 2021'de verdiği soruşturma izniyle, bakanlık müfettişleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 32 belediye çalışanı hakkında ön inceleme raporu hazırlandı. Ancak Çerçioğlu ve şüpheliler Danıştay 'a itiraz etti. Bunun üzerine yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , göreve geldikten sonra tekrar soruşturma izni verdi. Bu izin çerçevesinde de yeniden rapor hazırlandı.

İTİRAF ETTİ FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan 'ın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine verdiği ifadede "SAMPAŞ adlı yazılım ürünlerinin sahibi Şekip Karakaya 2014 ve 2015 yıllarında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği hizmetlerin karşılığında bir bedelin ödenmesi için benimle iletişim kurdu. Bu 3 yıl verdiği hizmetin bedeli için ne kadar talebi olduğunu ve bununla ilgili çözümlerinin neler olabileceğini söylemek istediklerini belirtti. Kendilerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı organize ettim. Sayın başkan dahil konunun ilgilileri ile görüştüler" itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Karaarslan'ın bu itirafı ile ihaleden önce firmanın ayarlandığı ve ödenecek rakamların önceden konuşulduğu anlaşıldı.

Büyük ses getiren bu soruşturma dosyası ile ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 200 sayfalık tevdi raporunun detayları 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.

1 MİLYONU KENDİSİNİN ALDIĞINI GİZLEDİ

İhale yapılmadan ödenen paranın güncel değerinin yaklaşık bedelinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunan Erkan Karaarslan verdiği ifadede 2.8 milyon liranın SAMPAŞ şirketine ödemesinin usulsüz olduğunu itiraf etti ancak ödenen 2.8 milyonun 1 milyonunu kendisinin aldığını gizledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden SAMPAŞ şirketine 11 Ağustos 2015 tarihinde 1 milyon 988 bin 877 lira 58 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 558 bin 148 lira 50 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 297 bin 74 lira 24 kuruş olmak üzere toplam 2 milyon 811 bin 189 lira 32 kuruş ödeme yapıldığı belirlendi.