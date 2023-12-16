İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Genel Kurulu Bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle; Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Huzurun sağlanması için de insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması şarttır. Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında kahramanca görev yapan güvenlik birimlerimizin yetenek ve kabiliyetini geliştirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. Terör bitme noktasına geldi. Güvenlik, bir kamu hizmeti olarak milletimizi koruyan bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Vatandaşımızın geleceğe huzurla bakması Türkiye Yüzyılı'nı en önemli esaslarından biridir. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz.

1069 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti.

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