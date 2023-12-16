SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Genel Kurulu Bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz." dedi. Bakan Yerlikaya 2023'ün 11 ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 20:45 Güncelleme 16 Aralık 2023, 20:52
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023’ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Genel Kurulu Bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle; Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Huzurun sağlanması için de insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması şarttır. Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında kahramanca görev yapan güvenlik birimlerimizin yetenek ve kabiliyetini geliştirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. Terör bitme noktasına geldi. Güvenlik, bir kamu hizmeti olarak milletimizi koruyan bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Vatandaşımızın geleceğe huzurla bakması Türkiye Yüzyılı'nı en önemli esaslarından biridir. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz.

1069 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti.

Ayrıntılar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İl başkanı da işin içinde! İYİ Partili İbrahim Özkan’dan CHP ile pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüm
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
İsrailli yetkiliden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı
SON DAKİKA