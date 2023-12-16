Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bütçe görüşmelerinde konuştu: Sağlık hizmetleri tüm siyasi düşüncelerin üstündedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: Sağlık hizmetinde hastalar arasında ayrım gözetilmez. Bu eşitlik birleştiricidir. Bu birleştiriciliğe zarar verilmemelidir. Sağlık hizmetleri tüm siyasi düşüncelerin üstündedir. Eleştirileri yapıcı olarak görüyor ve kabul ediyoruz.

2023 birçok acıyı ve felaketi yaşadığımız bir yıldı. Buna rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyor olmak, geleceği aydınlatan bir ışık gibiydi. Sorumluluğumuz büyüktür. 6 Şubat sabahı ülkemiz daha görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldı. Hala yas içindeyiz. Maddi hasar telafi edilebilir. Ayakta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllarca sürer. Bir kez daha deprem bölgesi halklarına, ülke insanına geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.